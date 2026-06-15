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Cómo ver España vs Cabo Verde en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre España y Cabo Verde se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España inaugura su camino en el Mundial de la FIFA 2026 ante Cabo Verde en el Atlanta Stadium, en un duelo del Grupo H que marca el inicio de la defensa del título europeo para La Roja.

Luis de la Fuente lleva a sus jugadores a Atlanta con la intención de imponer su jerarquía desde el primer minuto. El combinado español llega con una plantilla repleta de talento y con la confianza de ser uno de los grandes favoritos del torneo.

La gran noticia en el bando español es la disponibilidad de Lamine Yamal. El extremo del Barcelona se recuperó de una lesión muscular y regresó a los entrenamientos con el grupo completo junto a Nico Williams, lo que supone un alivio enorme para el cuerpo técnico antes del debut mundialista.

Cabo Verde, por su parte, escribe historia al disputar su primera Copa del Mundo. La selección de las islas atlánticas llega con ilusión y con el respaldo de un fútbol africano que cada vez sorprende más en los grandes escenarios. Ryan Mendes, capitán histórico y máximo goleador de todos los tiempos de su selección, será la referencia ofensiva del equipo de Bubista.

Los Tiburones Azules no serán un rival cómodo. Sus últimas actuaciones en amistosos, con victorias ante Serbia y Bermuda, demuestran que el equipo llega en un buen momento y con argumentos para competir.

Si quieres saber cómo seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre el canal de TV, la transmisión en vivo y el horario del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

España, dirigida por Luis de la Fuente, no ha confirmado su once titular ni ha reportado bajas por lesión o sanción de cara al debut mundialista. La gran duda que sobrevolaba el campamento español se ha disipado: Lamine Yamal y Nico Williams completaron los entrenamientos con el grupo y están disponibles para el partido, aunque el cuerpo técnico gestionará los minutos del extremo barcelonista con cautela tras su reciente problema muscular. Se esperan más novedades sobre la alineación conforme se acerque el día del partido.

Cabo Verde, con Bubista al frente, tampoco ha facilitado datos sobre posibles ausencias ni ha desvelado su once probable. El seleccionador isleño mantiene sus cartas guardadas antes de este estreno histórico en una Copa del Mundo.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

España llega al torneo con un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 ante Perú el 9 de junio, mientras que antes empató 1-1 con Iraq. La Roja también goleó 3-0 a Serbia en marzo y firmó un empate sin goles ante Egipto. En total, marcó ocho goles y encajó cuatro en ese tramo de cinco partidos.

Cabo Verde llega con tres victorias, una derrota y un empate en sus últimas cinco citas. Los Tiburones Azules vienen de golear 3-0 a Bermuda el 6 de junio y también derrotaron a Serbia por el mismo marcador en mayo. Su única derrota en este período fue ante Chile por 4-2. En los cinco partidos, el equipo de Bubista anotó diez goles y recibió siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran antecedentes entre España y Cabo Verde en competición oficial o amistosa. Este 15 de junio en Atlanta será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa del Mundo, Cabo Verde ocupa la primera posición y España la tercera antes del inicio de la competición.