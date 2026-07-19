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World Cup - Final New York/New Jersey Stadium

Cómo ver España vs Argentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de televisión y las opciones de streaming en vivo para ver España vs Argentina están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España y Argentina se enfrentan este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en la gran final de la Copa del Mundo 2026. Dos selecciones invictas a lo largo de todo el torneo se disputan el título más importante del fútbol internacional.

España llega al partido con Luis de la Fuente en el banquillo y con la confianza de quien no ha perdido un solo partido en este Mundial. La irrupción de Lamine Yamal como figura generacional ha dotado a La Roja de una amenaza constante en banda que pocos rivales han sabido neutralizar. El propio Messi reconoció públicamente la calidad del joven extremo, describiéndolo como un jugador fantástico.

Argentina, campeona vigente del mundo, llega al partido con la certeza de un equipo que no conoce la derrota. Lionel Scaloni sacó adelante una remontada ante Inglaterra en las semifinales, con un Messi que respondió dentro y fuera del campo a las provocaciones rivales. La fe de este grupo es absoluta.

El entorno del partido ha generado tanto ruido como el propio juego. España canceló su última sesión de entrenamiento por las severas condiciones meteorológicas en la zona de Nueva Jersey. Marc Cucurella anunció que se retirará de la selección si España gana el título. Y Andrés Iniesta advirtió que detener a Messi por completo es una tarea prácticamente imposible.

Messi, con 39 años, afronta lo que podría ser el último partido de su carrera internacional. Scaloni se negó a especular sobre su futuro más allá del torneo, dejando la decisión exclusivamente en manos del capitán. La presencia masiva de aficionados argentinos en Estados Unidos a lo largo del torneo alcanzará su punto álgido este domingo en Nueva Jersey.

Incluso el presidente argentino Javier Milei ha decidido no asistir al partido por superstición futbolística, tras ver desde casa cada una de las siete victorias anteriores de su selección. Su ausencia forma parte del clima único que rodea a esta final.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver España vs Argentina en directo, incluyendo el canal de TV, las opciones de streaming en vivo y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Luis de la Fuente no ha confirmado oficialmente el once inicial de España, aunque el equipo previsto incluye a Unai Simón bajo palos, una defensa formada por Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Aymeric Laporte y Pedro Porro, y una línea de mediocampo y ataque con Fabián Ruiz, Alejandro Baena, Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. No se han registrado bajas por lesión ni sanción en el conjunto español.

Lionel Scaloni tampoco ha adelantado su alineación para Argentina. El once proyectado sitúa a Damián Martínez en portería, con Cristian Romero, Nahuel Molina, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa, y Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul en el centro del campo, con Lionel Messi y Julián Álvarez como referencias ofensivas. Tampoco hay lesionados ni sancionados confirmados en el bando albiceleste. Se publicarán actualizaciones si surge nueva información antes del inicio del partido.

Forma

España llega a la final con cinco victorias consecutivas en este Mundial, sin conocer la derrota en ningún momento del torneo. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante Francia el 14 de julio, al que precedieron victorias ante Bélgica (2-1), Portugal (1-0), Austria (3-0) y Uruguay (1-0). En esos cinco partidos, La Roja ha marcado siete goles y encajado solo dos.

Argentina presenta un registro idéntico en cuanto a victorias, con cinco triunfos seguidos que incluyen la remontada por 2-1 ante Inglaterra en semifinales el 15 de julio. Antes de ese partido, la Albiceleste venció a Suiza por 3-1, a Egipto por 3-2, a Cabo Verde por 3-2 y a Jordania por 3-1. En total, Argentina ha anotado 12 goles y encajado ocho en sus últimos cinco encuentros, lo que refleja un estilo más abierto que el español, pero igualmente efectivo de cara a gol.

Historial de Enfrentamientos Directos

El precedente más reciente entre ambas selecciones data del 27 de marzo de 2018, cuando España goleó a Argentina por 6-1 en un partido amistoso. Antes de ese resultado, Argentina se impuso por 4-1 en un amistoso de septiembre de 2010, mientras que España ganó por 2-1 en los encuentros amistosos de noviembre de 2009 y octubre de 2006. En los cuatro partidos del historial disponible, España acumula tres victorias por una de Argentina. El partido de este domingo será el primer enfrentamiento oficial entre ambas naciones.

Clasificación

España terminó como líder del Grupo H del Mundial 2026, mientras que Argentina se proclamó primera del Grupo J.