Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver España vs Arabia Saudí en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre España y Arabia Saudí del Mundial 2026 se puede seguir en varios canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación encontrarás todas las opciones disponibles para ver el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España y Arabia Saudí se miden en el Atlanta Stadium en un partido del Grupo H del Mundial 2026 que puede definir el rumbo de ambas selecciones en el torneo.

La Roja llega a este encuentro con la presión de sumar tras el empate sin goles ante Cabo Verde en su debut. El conjunto de Luis de la Fuente mostró carencias en ataque durante ese partido, aunque la aparición de Lamine Yamal como suplente devolvió algo de chispa a una delantera que había funcionado en automático.

El técnico español también tuvo que salir a defender a Rodri tras las críticas recibidas por el centrocampista del Manchester City. De la Fuente fue contundente al respecto, asegurando que el mediocampista sigue siendo el mejor jugador del mundo, y su presencia en el once será determinante para controlar el ritmo del partido.

Arabia Saudí, dirigida por Georgios Donis, arrancó su participación con un empate 1-1 ante Uruguay y llega con la moral intacta. Los Halcones Verdes demostraron en ese debut que son un equipo organizado y capaz de competir contra rivales de mayor nombre.

En el plano individual, Victor Muñoz, el extremo que milita en España y acaba de ser fichado por el Liverpool por 34 millones de libras, es uno de los nombres propios que seguirá la afición. Marc Cucurella, por su parte, afronta el torneo con la polémica de su fichaje por el Real Madrid todavía fresca.

Ambas selecciones se juegan mucho en Atlanta. España necesita ganar para no depender de otros resultados, mientras que Arabia Saudí busca dar otro golpe de efecto en un Mundial que ya le deparó la victoria ante Argentina en Qatar 2022.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, en qué canal de televisión y a qué hora se juega.

Noticias del equipo y escuadras

Luis de la Fuente dirige a España sin que los datos oficiales confirmen bajas por lesión ni sanciones en el equipo. El seleccionador no ha facilitado un once probable de cara a este partido, por lo que se esperan novedades más próximas al inicio del encuentro.

En el bando de Arabia Saudí, el técnico Georgios Donis tampoco registra ausencias confirmadas ni jugadores sancionados según la información disponible. Se actualizará la información sobre ambos equipos cuando se conozcan más detalles antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 25 Víctor Muñoz Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

España llega al partido con un balance de dos victorias y tres empates en sus últimos cinco encuentros, sin ninguna derrota. Su resultado más reciente fue el empate a cero ante Cabo Verde en el debut mundialista, mientras que antes de eso venció a Perú por 3-1 en un amistoso. En total, La Roja ha marcado cinco goles y encajado uno en esos cinco partidos, lo que refleja una solidez defensiva clara, aunque la producción ofensiva ha sido irregular.

Arabia Saudí presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el empate 1-1 ante Uruguay en su estreno en el Mundial, y antes de eso igualaron sin goles frente a Senegal. Los Halcones Verdes ganaron con comodidad a Puerto Rico por 3-0, pero cayeron ante Ecuador y Serbia, ambos por 2-1. Han marcado cinco goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre ambas selecciones data de septiembre de 2012, cuando España venció a Arabia Saudí por 5-0 en un amistoso. El encuentro anterior, en mayo de 2010, también fue favorable a los españoles por 3-2. El único precedente en un Mundial se remonta al 23 de junio de 2006, cuando Arabia Saudí y España se enfrentaron en la fase de grupos y los europeos se impusieron por 0-1. En los tres partidos registrados, España no ha perdido ninguno.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa del Mundo, Arabia Saudí ocupa la segunda posición, mientras que España se encuentra en el tercer puesto.