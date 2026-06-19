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Cómo ver Escocia vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se muestran las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles para seguir el partido en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Escocia y Marruecos se miden este viernes en el Gillette Stadium de Foxborough en un duelo del Grupo C de la Copa del Mundo 2026 que podría definir quién lidera la clasificación antes de la última jornada.

Los escoceses llegan con la moral por las nubes tras superar a Haití 1-0 el pasado 14 de junio, su primera victoria en un Mundial desde 1990. Steve Clarke tiene a su disposición un equipo compacto con Scott McTominay y John McGinn como ejes del mediocampo, y Lawrence Shankland como referencia ofensiva.

Marruecos, por su parte, arrancó el torneo con un empate 1-1 ante Brasil que dejó una imagen formidable. Los Leones del Atlas demostraron solidez defensiva y destellos de calidad en ataque, con Achraf Hakimi y Brahim Díaz amenazando con continuidad.

El centrocampista Ayyoub Bouaddi fue una de las grandes revelaciones del debut marroquí. El joven mediocampista del Lille desplegó una madurez impropia de su edad ante la presión brasileña, convirtiéndose en el motor del juego de Mohamed Ouahbi.

Ambos equipos ocupan los dos primeros puestos del Grupo C. Escocia marcha líder por diferencia de goles, mientras Marruecos le sigue de cerca con el punto conseguido en Nueva Jersey. Un triunfo de cualquiera de los dos daría un paso decisivo hacia los octavos de final.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, la transmisión en línea y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Steve Clarke no registra bajas por lesión ni sanción para este partido. El técnico escocés cuenta con toda la plantilla disponible y apunta a un once con Angus Gunn bajo palos, una defensa formada por Jack Hendry, Grant Hanley y Aaron Hickey, Andrew Robertson como carrilero izquierdo, y Ben Gannon-Doak, John McGinn, Lewis Ferguson y Scott McTominay en el centro del campo, con Che Adams y Lawrence Shankland en ataque.

Marruecos tampoco presenta ausencias confirmadas. Mohamed Ouahbi tiene a todos sus jugadores en condiciones y previsiblemente repetirá el once que empató ante Brasil: Yassine Bounou en portería, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad y Achraf Hakimi en defensa, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi y Brahim Díaz en el mediocampo, con Neil El Aynaoui e Ismael Saibari como referentes ofensivos. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Escocia llega al partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los escoceses golearon a Bolivia 4-0 en un amistoso de junio y superaron a Haití 1-0 en su estreno mundialista el 14 de junio. Antes de eso, cayeron ante Costa de Marfil (1-0) y Japón (1-0) en partidos de preparación de marzo, aunque en esas citas el conjunto de Clarke encajó un solo gol en cada derrota, lo que refleja cierta consistencia defensiva.

Marruecos presenta un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Los Leones del Atlas arrasan en los amistosos recientes: 4-0 a Madagascar y 5-0 a Burundi en mayo, con un total de 13 goles a favor en esos cinco encuentros. En el Mundial arrancaron con un empate 1-1 ante Brasil el 13 de junio, resultado que confirma su capacidad para competir contra los mejores del mundo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos directos previos entre Escocia y Marruecos. El duelo del viernes en Foxborough será, según la información con la que contamos, el primero entre ambas selecciones en un torneo oficial.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo C, Escocia ocupa la primera posición y Marruecos la segunda.