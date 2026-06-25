Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Curazao vs Ivory Coast en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Curazao y Costa de Marfil se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás las opciones para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Curazao y Costa de Marfil cierran su participación en el Grupo E del Mundial 2026 este 25 de junio en el Philadelphia Stadium, con destinos muy distintos en juego para cada selección.

Los Elefantes llegan como favoritos claros, pero con la herida reciente de una derrota ante Alemania en el tiempo de descuento. Emerse Faé necesita una victoria para asegurar el pase a la siguiente ronda y no depender de otros resultados.

Curazao, en su debut histórico en una Copa del Mundo, ha dado señales de vida. Tras el duro 7-1 inicial frente a Alemania, Dick Advocaat rehízo el esquema y su equipo arrancó un empate sin goles ante Ecuador en Kansas City. Eloy Room fue el gran protagonista con 15 paradas, igualando un récord histórico del torneo.

Amad Diallo es el jugador más desequilibrante de Costa de Marfil. El extremo del Manchester United marcó el gol decisivo ante Ecuador en el minuto 90 del primer partido y llega al Philadelphia Stadium con confianza. Franck Kessie controla el mediocampo, mientras que el joven Yan Diomande, de solo 19 años, es uno de los extremos más codiciados del fútbol europeo.

Por su parte, Curazao depende de la solidez de Room bajo palos y de la creatividad de Tahith Chong y los hermanos Bacuna para generar peligro. Su única posibilidad de avanzar pasa por un resultado positivo aquí, algo que sobre el papel parece complicado pero que el grupo ya ha demostrado no descartar.

Para seguir este partido del Grupo E en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

Dick Advocaat no tiene bajas por lesión ni sanción confirmadas en el plantel de Curazao. El once proyectado que maneja el técnico neerlandés es: Room; Fonville, Brenet, Obispo, Floranus, Gaari; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia.

Costa de Marfil llega con la baja de Wilfried Singo por lesión. El lateral del Galatasaray no estará disponible para Faé, quien dispone del siguiente once proyectado: Fofana; Kossounou, Doue, Konan, Agbadou, Oulai; Kessie, Sangare; Amad Diallo, Bonny, Y. Diomande. Se esperan actualizaciones en las horas previas al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 5 W. Singo

Forma

Curazao acumula un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Ecuador el 21 de junio, una actuación que incluyó 15 paradas de Eloy Room. Antes de ese punto histórico, el equipo sufrió una goleada de 7-1 ante Alemania en la primera jornada del Mundial. En los tres partidos previos al torneo, Curazao venció 4-0 a Aruba, pero cayó 4-1 ante Escocia y 5-1 ante Australia. En total, los caribeños marcaron cinco goles y encajaron 18 en esos cinco encuentros.

Costa de Marfil presenta un rendimiento notablemente superior: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 2-1 ante Alemania en el tiempo de descuento el 20 de junio. Antes, Los Elefantes ganaron 1-0 a Ecuador el 14 de junio con un gol de Yan Diomande en el descuento, y se impusieron 2-1 a Francia en un amistoso el 4 de junio. También derrotaron 1-0 a Escocia y golearon 4-0 a Corea del Sur en marzo. El equipo marcó ocho goles y encajó cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Curazao y Costa de Marfil en los datos disponibles. El partido del 25 de junio en Philadelphia marca el primer cruce entre ambas selecciones en la historia del Mundial.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo E, Costa de Marfil ocupa la segunda posición, mientras que Curazao es cuarto en la tabla antes de esta jornada decisiva.