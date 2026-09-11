Cómo ver Crystal Palace vs Ipswich: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Crystal Palace recibe a Ipswich Town en Selhurst Park en un partido de Premier League correspondiente a la temporada 2026/27. Ambos equipos llegan a este encuentro buscando puntos en la parte baja de la tabla. Aquí GOAL te comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Selhurst Park

Cómo sintonizar el Crystal Palace vs Ipswich

El partido Crystal Palace vs Ipswich Town se puede ver en directo a través de Fox ONE.

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Acerca del encuentro

Pierre Sage ha logrado insuflar algo de confianza al equipo tras una difícil arrancada. El conjunto londinense viene de una victoria 3-2 en Craven Cottage, donde Ben Chilwell anotó el gol decisivo en el tramo final, y siguió con un cómodo 3-0 ante Middlesbrough en la Carabao Cup. El Palace sigue, no obstante, en la zona baja de la clasificación y necesita sumar de manera regular.

La situación en el vestuario no está exenta de ruido. Ismaila Sarr y Jean-Philippe Mateta se encuentran fuera del equipo disponible, y el caso del extremo senegalés añade tensión tras el fallido intento del Liverpool de ficharlo por una cifra cercana a los 50 millones de libras durante el mercado de verano. Sage ha reconocido que Sarr necesita tiempo para asimilar ese desenlace.

Hay, sin embargo, buenas noticias en el lado positivo: Cheick Doucouré se acerca a su regreso a la competición después de 20 meses de ausencia por lesión, una recuperación que ha tenido en vilo al club durante casi dos temporadas.

Ipswich llega a Londres en un momento delicado. Gary O'Neil encadena dos derrotas consecutivas en la liga, incluyendo un 5-2 ante el Manchester United y un 2-0 en Anfield. Los Tractor Boys se sitúan en el puesto 14 y necesitan un resultado positivo lejos de casa para frenar esa dinámica negativa.

Noticias del equipo y escuadras

Pierre Sage no podrá contar con Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta ni Ismaila Sarr por lesión. Si el once probable se confirma, Dean Henderson defenderá la portería con una defensa formada por Axel Disasi, Chris Richards y Tyrick Mitchell, con Quinten Timber también en el equipo. Jaydee Canvot, Daichi Kamada, Adam Wharton, Anan Khalaili y Yeremy Pino completarían el bloque, con Joergen Strand Larsen como referencia ofensiva. Se añadirán novedades si la situación cambia antes del pitido inicial.

En el bando visitante, Gary O'Neil no podrá contar con Jack Taylor por lesión. Kjell Scherpen apunta a la titularidad bajo palos, con Leif Davis, Issa Diop, Dara O'Shea y Jacob Greaves formando la línea defensiva. Julio Enciso, Abdul Fatawu, Sasa Lukic, Exequiel Palacios y Daizen Maeda completarían el centro del campo, con Emersonn arriba.

Forma

Crystal Palace llega con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El resultado más reciente fue el 3-0 ante Middlesbrough en la Carabao Cup el 8 de septiembre, precedido por el triunfo 3-2 en Fulham en la Premier League. Antes de esa racha positiva, el equipo encajó un 4-1 ante el Manchester City y un 2-0 ante el Everton en la liga. En total, el Palace marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Ipswich suma dos victorias y tres derrotas en el mismo período. Su último partido fue la derrota 2-0 en Liverpool el 4 de septiembre, tras caer 5-2 ante el Manchester United. En el lado positivo, los de O'Neil ganaron 3-1 al Leicester en la Carabao Cup y se impusieron 2-1 al Sunderland en la liga. El equipo anotó doce goles y recibió diez en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes fue un partido de Premier League el 8 de marzo de 2025, que Crystal Palace ganó 1-0 en Selhurst Park. Antes de ese resultado, Ipswich se había impuesto 1-0 como local en diciembre de 2024. Considerando los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, Crystal Palace acumula cuatro victorias por una del conjunto de Ipswich.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Crystal Palace ocupa el puesto 13 mientras que Ipswich Town se sitúa en el 14.