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Cómo ver Crystal Palace vs Ipswich: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Crystal Palace vs Ipswich
Crystal Palace
Ipswich
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Crystal Palace y Ipswich. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Crystal Palace recibe a Ipswich Town en Selhurst Park en un partido de Premier League correspondiente a la temporada 2026/27. Ambos equipos llegan a este encuentro buscando puntos en la parte baja de la tabla. Aquí GOAL te comparte todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 4
Selhurst Park

Cómo sintonizar el Crystal Palace vs Ipswich

El partido Crystal Palace vs Ipswich Town se puede ver en directo a través de Fox ONE.

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Acerca del encuentro

Pierre Sage ha logrado insuflar algo de confianza al equipo tras una difícil arrancada. El conjunto londinense viene de una victoria 3-2 en Craven Cottage, donde Ben Chilwell anotó el gol decisivo en el tramo final, y siguió con un cómodo 3-0 ante Middlesbrough en la Carabao Cup. El Palace sigue, no obstante, en la zona baja de la clasificación y necesita sumar de manera regular.

La situación en el vestuario no está exenta de ruido. Ismaila Sarr y Jean-Philippe Mateta se encuentran fuera del equipo disponible, y el caso del extremo senegalés añade tensión tras el fallido intento del Liverpool de ficharlo por una cifra cercana a los 50 millones de libras durante el mercado de verano. Sage ha reconocido que Sarr necesita tiempo para asimilar ese desenlace.

Hay, sin embargo, buenas noticias en el lado positivo: Cheick Doucouré se acerca a su regreso a la competición después de 20 meses de ausencia por lesión, una recuperación que ha tenido en vilo al club durante casi dos temporadas.

Ipswich llega a Londres en un momento delicado. Gary O'Neil encadena dos derrotas consecutivas en la liga, incluyendo un 5-2 ante el Manchester United y un 2-0 en Anfield. Los Tractor Boys se sitúan en el puesto 14 y necesitan un resultado positivo lejos de casa para frenar esa dinámica negativa.

Noticias del equipo y escuadras

Crystal Palace contra Ipswich alineaciones probables

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formación
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
D. HendersonD. HendersonJ. CanvotJ. CanvotA. DisasiA. DisasiC. RichardsC. RichardsY. PinoY. PinoA. WhartonA. Whartonteam-logoA. KhalailiT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberD. KamadaD. KamadaJ. LarsenJ. LarsenK. ScherpenK. ScherpenL. DavisL. DavisI. DiopI. DiopD. O'SheaD. O'SheaJ. GreavesJ. GreavesJ. EncisoJ. EncisoA. FatawuA. FatawuS. LukicS. LukicE. PalaciosE. PalaciosD. MaedaD. MaedaEmersonnEmersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
3-4-2-1
Crystal Palace

Once inicial

Ipswich

Manager

  • P. Sage
  • G. O'Neil

Pierre Sage no podrá contar con Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta ni Ismaila Sarr por lesión. Si el once probable se confirma, Dean Henderson defenderá la portería con una defensa formada por Axel Disasi, Chris Richards y Tyrick Mitchell, con Quinten Timber también en el equipo. Jaydee Canvot, Daichi Kamada, Adam Wharton, Anan Khalaili y Yeremy Pino completarían el bloque, con Joergen Strand Larsen como referencia ofensiva. Se añadirán novedades si la situación cambia antes del pitido inicial.

En el bando visitante, Gary O'Neil no podrá contar con Jack Taylor por lesión. Kjell Scherpen apunta a la titularidad bajo palos, con Leif Davis, Issa Diop, Dara O'Shea y Jacob Greaves formando la línea defensiva. Julio Enciso, Abdul Fatawu, Sasa Lukic, Exequiel Palacios y Daizen Maeda completarían el centro del campo, con Emersonn arriba.

Forma

CRY

CRY - Formulario

SCF
L3-0
EVE
L2-0
MCI
L1-4
FUL
W2-3
MID
W3-0
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
IPS

IPS - Formulario

FCU
W2-4
SUN
W2-1
LEI
W3-1
MUN
L5-2
LIV
L0-2
Gol marcado (encajado)
11/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Crystal Palace llega con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El resultado más reciente fue el 3-0 ante Middlesbrough en la Carabao Cup el 8 de septiembre, precedido por el triunfo 3-2 en Fulham en la Premier League. Antes de esa racha positiva, el equipo encajó un 4-1 ante el Manchester City y un 2-0 ante el Everton en la liga. En total, el Palace marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Ipswich suma dos victorias y tres derrotas en el mismo período. Su último partido fue la derrota 2-0 en Liverpool el 4 de septiembre, tras caer 5-2 ante el Manchester United. En el lado positivo, los de O'Neil ganaron 3-1 al Leicester en la Carabao Cup y se impusieron 2-1 al Sunderland en la liga. El equipo anotó doce goles y recibió diez en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Crystal PalaceEmpateIpswich
5
0
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
F
Amistosos
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
Amistosos
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
F
Carabao Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
F
9Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre estos dos clubes fue un partido de Premier League el 8 de marzo de 2025, que Crystal Palace ganó 1-0 en Selhurst Park. Antes de ese resultado, Ipswich se había impuesto 1-0 como local en diciembre de 2024. Considerando los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, Crystal Palace acumula cuatro victorias por una del conjunto de Ipswich.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
W
W
W
3
HullHullHUL
321030+37
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
W
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
W
L
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
W
L
L
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
D
D
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
L
L
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
D
L
L
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
L
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, Crystal Palace ocupa el puesto 13 mientras que Ipswich Town se sitúa en el 14.

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