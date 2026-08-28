Coventry City recibe a Hull City en el Coventry Building Society Arena en lo que será el segundo partido de Premier League para ambos clubes recién ascendidos. Dos equipos que disputaron la Championship la temporada pasada ahora comparten escenario en la máxima categoría del fútbol inglés. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Jornada 2 29 ago 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Cómo ver Coventry vs Hull en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Coventry City vs Hull City se puede ver en directo a través de UNIVERSO en los Estados Unidos.

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Acerca del partido

Para los Sky Blues, el debut en la élite no pudo ser más exigente: una derrota por 3-0 ante Arsenal en la primera jornada dejó claro el salto de nivel que supone volver a la Premier League después de 25 años de ausencia. Frank Lampard sabe que su equipo necesita una respuesta rápida ante su afición.

Hull City, en cambio, llega a Coventry con la moral por las nubes. Los Tigers protagonizaron uno de los resultados más sorprendentes de la jornada inaugural al vencer 2-0 al Manchester United en Old Trafford, una actuación táctica que dejó a toda la liga hablando del trabajo de Sergej Jakirovic.

El técnico serbio mantuvo en secreto su plan de cinco defensas hasta el día del partido, y el resultado fue una lección colectiva que hizo callar a Old Trafford. Esa victoria también generó polémica fuera del campo, con el capitán del United, Bruno Fernandes, recibiendo críticas públicas por sus declaraciones tras el choque.

Ahora los Tigers deben demostrar que aquella actuación no fue un hecho aislado. Visitar a un Coventry que necesita puntos urgentemente, con su propio público empujando, será una prueba de carácter muy diferente al ambiente de Old Trafford.

Dos equipos recién llegados a la Premier League con historias opuestas en esta primera semana.

Noticias del equipo y escuadras

Frank Lampard no podrá contar con Haji Wright, Luke Woolfenden ni Kaine Kesler-Hayden por lesión. El técnico del Coventry apunta a un once formado por Carl Rushworth; Bobby Thomas, Jay Dasilva, Aurele Amenda, Milan van Ewijk; Matt Grimes, Caleb Yirenkyi, Frank Onyeka; Ephron Mason-Clark, Loum Tchaouna y Taiwo Awoniyi.

Sergej Jakirovic afronta el partido con una lista de bajas considerable: Jack Butland, Oscar Zambrano, Darko Gyabi, Charlie Hughes, Joe Gelhardt, Matty Jacob y Eliot Matazo están todos fuera por lesión. Sin suspensiones registradas, el técnico del Hull apunta a Konstantinos Tzolakis; Nobel Mendy, John Egan, Semi Ajayi, Matt Crooks, Regan Slater; Lewie Coyle, Ryan Giles; Mohamed Belloumi, Elliot Stroud y Oli McBurnie como once probable.

Forma

El Coventry llega con un balance de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante Arsenal en la Premier League el 21 de agosto, aunque antes de eso encadenaron dos victorias en amistosos frente a Mónaco (2-0) y Espanyol (3-1). En total, los Sky Blues han marcado 7 goles y encajado 7 en esos cinco encuentros.

Hull City presenta un registro de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria 1-1 ante Stoke en la Carabao Cup el 25 de agosto, aunque el marcador final les dio el pase. Antes de eso, los Tigers derrotaron al Manchester United por 2-0 en su estreno liguero. En los cinco partidos considerados, Hull ha marcado 4 goles y encajado 4.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 6 de abril de 2026 en la Championship, con un empate sin goles en el MKM Stadium. En los últimos cinco duelos directos, todos disputados en la Championship, el balance arroja 1 victoria para el Hull, 1 para el Coventry y 3 empates. El único partido en que hubo más de un gol de diferencia fue el de abril de 2024, cuando Hull venció al Coventry por 3-2 en el Coventry Building Society Arena.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Coventry City se encuentra en la posición 18 mientras que el Hull City ocupa el quinto puesto tras la primera jornada.