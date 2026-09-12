Coventry City recibe a Brighton and Hove Albion en el Coventry Building Society Arena en un duelo de Premier League que llega en un momento complicado para los locales. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Jornada 4 13 sept 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

Cómo sintonizar el Coventry vs Brighton

El partido entre Coventry City y Brighton puede seguirse en directo a través de HBO Max.

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Acerca del encuentro

Frank Lampard sigue buscando el primer triunfo de su equipo en la máxima categoría. Los Sky Blues acumulan tres derrotas en sus últimas tres jornadas ligueras, incluyendo una caída por 1-0 ante Manchester City en la jornada anterior, donde el gol de Erling Haaland bastó para dejar a Coventry con las manos vacías pese a una actuación que el propio Lampard consideró merecedora de al menos un punto.

La situación se complica por las bajas. Haji Wright, el delantero internacional con Estados Unidos que participó en el Mundial 2026 en casa, sigue sin poder debutar en la Premier League tras sufrir una lesión que lo mantiene fuera de la convocatoria durante varias semanas. Su ausencia priva a Lampard de un recurso ofensivo importante en un momento en que los goles escasean.

Brighton llega con mejor estado de ánimo, aunque con sus propias inconsistencias. El equipo de Fabian Hürzeler viene de empatar 1-1 ante Leeds en su último compromiso liguero, pero suma victorias recientes ante Aston Villa por 4-0 y en la clasificación para la Conference League. Los Seagulls ocupan la décima posición en la tabla y buscan escalar posiciones.

Con Coventry en el último puesto y Brighton en la mitad de la tabla, los puntos tienen distinto peso para cada equipo. Para los locales, cada jornada sin sumar se convierte en una presión mayor. Para los visitantes, una victoria les permitiría consolidarse en la zona media y mirar hacia arriba.

Noticias de los equipos y escuadras

En el bando local, Frank Lampard no podrá contar con Haji Wright, Luke Woolfenden, Kaine Kesler-Hayden, Sidiki Cherif ni Josh Eccles por lesión. No hay suspensiones registradas. El once probable de Coventry apunta a Carl Rushworth en portería, con Ethan Pinnock, Bobby Thomas y Aurele Amenda en defensa, Milan van Ewijk, Frank Onyeka, Jay Dasilva y Matt Grimes en el centro del campo, y Taiwo Awoniyi, Jack Rudoni y Ephron Mason-Clark en ataque.

Brighton llega con una lista de bajas considerable. Fabian Hürzeler no dispondrá de Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Femi Azeez, Evan Ferguson, Georginio Rutter, Michael Svoboda ni Zadok Yohanna. El once probable visitante sitúa a Bart Verbruggen bajo palos, con Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk, Luka Vuskovic y Olivier Boscagli en defensa, Yasin Ayari, Maxim De Cuyper, Malick Junior Yalcouye y Diego Gómez en el mediocampo, y Pascal Gross y Charalampos Kostoulas en la línea ofensiva.

Forma

Coventry presenta un registro de 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas en sus últimos cinco partidos de todas las competiciones. Los Sky Blues ganaron 4-2 al Plymouth en la Carabao Cup, pero en Premier League acumulan tres derrotas consecutivas, la más reciente ante Manchester City por 1-0. Antes habían caído 0-1 ante Hull y 0-3 frente al Arsenal. En total, han marcado 5 goles y encajado 8 en ese tramo.

Brighton suma 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más destacado fue el 4-0 ante Aston Villa en la Premier League. Los Seagulls también ganaron 4-0 al Tromsoe en la clasificación para la Conference League, aunque perdieron 3-4 ante Chelsea. En total, han anotado 10 goles y recibido 6 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en 2018 en formato de copa, con Brighton imponiéndose 3-1 como local. En los cinco últimos duelos registrados entre ambos conjuntos, Brighton acumula 3 victorias y Coventry 2, con un balance global de 9 goles a favor de Brighton y 5 para Coventry. Los precedentes en liga se remontan a los tiempos en que ambos compartían la Championship, con victorias para cada lado.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, Coventry City ocupa la vigésima posición, mientras que Brighton and Hove Albion se sitúa en el décimo puesto.