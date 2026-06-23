Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Colombia vs RD Congo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Colombia vs RD Congo se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que aparecen listados a continuación. Telemundo cubre el encuentro para la audiencia hispanohablante en Estados Unidos, mientras que Peacock ofrece la transmisión en línea completa del torneo. En México, TV Azteca emite el partido en abierto, y TelevisaUnivision completa la oferta para el público latino.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Colombia y la República Democrática del Congo se miden en la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026, con el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, como escenario de un partido que puede definir el destino clasificatorio de ambas selecciones.

Los Cafeteros llegan como líderes del grupo tras golear 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca. Daniel Muñoz abrió el marcador con una volea de primera, Luis Díaz amplió la ventaja en transición y Jaminton Campaz sentenció el partido en el tiempo de descuento. Néstor Lorenzo tiene a su disposición un plantel sin bajas y con la confianza intacta.

La RD Congo, por su parte, protagonizó uno de los resultados más llamativos de la primera jornada al empatar 1-1 con Portugal en Houston. Yoane Wissa igualó el tanto inicial de João Neves para arrancarle un punto a los europeos y dejar al equipo de Sébastien Desabre con el ánimo y el esquema táctico bien asentados.

El bloque defensivo de cinco de los Leopardos frustró a Cristiano Ronaldo y compañía durante más de 80 minutos. Desabre no tiene motivos para desmantelar esa estructura, aunque sí necesita que su mediocampo acelere la salida del balón para no quedar atrapado ante la presión alta colombiana.

James Rodríguez es el eje creativo de Colombia. Si el capitán encuentra espacios entre líneas para distribuir con velocidad vertical, los carrileros de la RD Congo tendrán un problema serio. Aaron Wan-Bissaka y Arthur Masuaku deberán equilibrar su participación ofensiva con una cobertura defensiva rigurosa.

El Grupo K está más abierto de lo que sugiere la tabla. Con Portugal y la RD Congo empatados a un punto, y Uzbekistán sin sumar, esta tarde en Guadalajara puede dejar a un equipo a las puertas de la clasificación y al otro mirando el abismo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Néstor Lorenzo cuenta con toda la plantilla disponible para este partido. No hay lesionados ni sancionados confirmados en el bando colombiano. El once proyectado sitúa a Camilo Vargas bajo palos, con una defensa formada por Johan Mojica, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Daniel Muñoz. Jefferson Lerma y Gustavo Puerta forman el doble pivote, James Rodríguez actúa como mediapunta, Jhon Arias ocupa el carril derecho y Luis Díaz el izquierdo, con Luiz Suárez como referencia en ataque.

Sébastien Desabre tampoco registra bajas por lesión ni suspensión en su convocatoria. El once proyectado de la RD Congo mantiene el esquema de cinco defensas que funcionó ante Portugal: Lionel Mpasi-Nzau en portería; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba y Arthur Masuaku en la línea defensiva; Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe y Noah Sadiki en el centro del campo; Yoane Wissa y Cédric Bakambu en ataque. Se actualizará cualquier novedad antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Colombia acumula tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria 1-3 ante Uzbekistán el 18 de junio en el Mundial, que confirma el buen momento del equipo en la recta final de preparación. Antes de ese triunfo, los Cafeteros ganaron 2-0 a Jordania y 3-1 a Costa Rica en amistosos de junio. Las dos derrotas llegaron en marzo frente a Francia (1-3) y Croacia (1-2). En total, Colombia anotó diez goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

La RD Congo suma dos victorias, un empate y dos derrotas en el mismo período. Su partido más reciente fue el empate 1-1 ante Portugal el 17 de junio en el Mundial. Antes de eso, cayeron 1-2 ante Chile en un amistoso del 9 de junio, aunque habían igualado 0-0 con Dinamarca el 3 de junio. Sus dos victorias llegaron ante Jamaica (1-0) en la clasificación mundialista y ante Bermuda (2-0) en un amistoso de marzo. Los Leopardos marcaron cinco goles y recibieron cuatro a lo largo de esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre Colombia y la República Democrática del Congo en el conjunto de registros disponibles. Este partido en el Estadio Akron será el primer duelo oficial entre ambas selecciones en la historia del Mundial.

Clasificación

En la Copa del Mundo - Grupo K, Colombia ocupa la primera posición y la RD Congo se sitúa en el segundo puesto antes de este encuentro.