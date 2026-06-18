Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Chequia vs Sudáfrica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación tienes los detalles para seguir la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Chequia y Sudáfrica se miden en el Atlanta Stadium de Atlanta en un partido del Grupo A del Mundial 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder. Ambas selecciones llegan a este encuentro con una derrota en el arranque del torneo y con la necesidad urgente de sumar tres puntos para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Los checos cayeron 2-1 ante Corea del Sur en su debut mundialista, un resultado que resultó especialmente doloroso después de que Ladislav Krejčí pusiera a los suyos por delante en el minuto 59. Un doblete de In-beom Hwang y Hyeon-gyu Oh en los últimos veinte minutos sentenció el partido. Patrik Schick, el gran referente ofensivo de Miroslav Koubek, tuvo una noche para olvidar y fue sustituido en el 64.

Por su parte, Bafana Bafana sufrió un debut catastrófico ante México, cayendo 2-0 con dos expulsados sobre el césped del Estadio Azteca. Sphephelo Sithole y Themba Zwane vieron la tarjeta roja y se perderán este partido, una baja doble que complica los planes de Hugo Broos de manera significativa.

Chequia regresa al Mundial por primera vez desde 2006, veinte años después de su última participación en la fase final. Su estilo pragmático bajo las órdenes de Koubek, combinado con la calidad técnica de jugadores como Tomáš Souček y Pavel Šulc, les convierte en un rival incómodo pese al tropiezo inicial.

Sudáfrica, que no disputaba un Mundial desde que organizó el torneo en 2010, llega a Atlanta con el peso de la eliminación prácticamente encima si no reacciona. El mediocentro del Mamelodi Sundowns Teboho Mokoena y el delantero del Burnley Lyle Foster serán los hombres clave para Broos en la búsqueda de una victoria que mantenga al equipo con vida en el grupo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico checo Miroslav Koubek no ha confirmado su once inicial ni ha reportado bajas oficiales de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más próximas al pitido inicial.

En el bando sudafricano, Hugo Broos afronta dos bajas seguras por sanción: Sphephelo Sithole y Themba Zwane, ambos expulsados ante México, no podrán jugar. Al igual que con Chequia, no se han comunicado lesiones ni alineación probable oficial, por lo que la información se completará conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 13 S. Sithole

11 T. Zwane

Forma

Chequia llega con un balance de tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco partidos. Su derrota más reciente fue precisamente en el debut mundialista ante Corea del Sur (2-1), aunque antes de eso encadenaron triunfos ante Guatemala (3-1) y Kosovo (2-1) en amistosos, además de sacar puntos ante Dinamarca e Irlanda en la fase de clasificación. En total, los checos marcaron diez goles y encajaron siete en ese tramo de cinco encuentros.

Sudáfrica suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Tras la derrota ante México (2-0) en el estreno del Mundial, Broos llegó al torneo con un triunfo ante Jamaica (1-0) y un empate sin goles ante Nicaragua. Los dos partidos previos ante Panamá también arrojaron resultados discretos: derrota (2-1) y empate (1-1). Bafana Bafana solo anotó dos goles en esos cinco encuentros, encajando seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Chequia y Sudáfrica en los datos disponibles. Este partido en Atlanta representa un duelo inédito entre ambas selecciones a nivel internacional.

Clasificación

En la tabla del Grupo A del Mundial, Chequia ocupa la tercera posición y Sudáfrica la cuarta tras la primera jornada.