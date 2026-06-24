Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo A Mexico City Stadium

Cómo ver Chequia vs Mexico en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Los canales de televisión y las opciones de transmisión en vivo para ver Chequia vs México se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Chequia y México se enfrentan este miércoles 24 de junio en el Mexico City Stadium, en el cierre del Grupo A del Mundial de la FIFA 2026. Para México, el partido es una formalidad clasificatoria. Para Chequia, es una cuestión de supervivencia.

El Tri llega al Azteca como líder absoluto del grupo, con seis puntos y sin goles encajados en dos partidos. Javier Aguirre venció a Sudáfrica 2-0 en la jornada inaugural y luego superó a Corea del Sur 1-0 en Guadalajara, con el gol de Luis Romo como diferencia. México ya está en los octavos de final y busca terminar la fase de grupos con paso perfecto.

Chequia, en cambio, llega con un punto tras empatar 1-1 con Sudáfrica en Atlanta, donde Michal Sadilek adelantó a los checos en el minuto seis antes de que Teboho Mokoena igualara desde el punto de penalti en el 83. El equipo de Miroslav Koubek necesita ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Patrik Schick y Adam Hlozek encabezan el ataque checo y representan la mayor amenaza para una defensa mexicana que no ha concedido un solo gol en este torneo. Santiago Giménez y Julián Quiñones son los referentes ofensivos de El Tri, respaldados por un mediocampo que Aguirre ha construido sobre la disciplina y la solidez.

Lo que está en juego para Chequia es claro: una victoria los lleva a cuatro puntos y mantiene abierta la puerta a la clasificación, dependiendo del resultado paralelo entre Sudáfrica y Corea del Sur. Una derrota los elimina. El Azteca, con su ambiente y su afición, estará del lado de los locales.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Chequia vs México en directo, incluyendo canales de TV, opciones de transmisión en línea y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Miroslav Koubek cuenta con el plantel completo para este partido decisivo del Grupo A. Chequia no registra bajas por lesión ni suspensiones. El XI proyectado sitúa a Matej Kovar bajo los palos, con Robin Hranac, Ladislav Krejci y Tomas Holes en la línea defensiva. Vladimir Coufal y Michal Sadilek ocuparán los carriles exteriores, Vladimir Darida y Lukas Cerv el centro del campo, y Patrik Schick como referente del ataque apoyado por Adam Hlozek y Alexandr Sojka.

Javier Aguirre tampoco tiene ausencias confirmadas por lesión o suspensión. El XI proyectado de México incluye a José Rangel en portería, una defensa formada por Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes y Jorge Sánchez, con Erik Lira, Brian Gutiérrez y Luis Romo en el mediocampo. Roberto Alvarado y Julián Quiñones flanquean a Santiago Giménez en el ataque. Se añadirán actualizaciones si hay cambios antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 14 D. Jurasek Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Chequia llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Sudáfrica en el Mundial el 18 de junio, y antes de eso cayeron 2-1 ante Corea del Sur el 12 de junio. En los tres partidos previos, los checos ganaron a Guatemala 3-1 y a Kosovo 2-1 en amistosos de preparación, además de empatar 2-2 con Dinamarca en la clasificación mundialista. En esos cinco encuentros, Chequia anotó siete goles y encajó siete.

México presenta una racha notablemente superior. El Tri ha ganado sus cinco últimos partidos sin conceder un solo gol. El más reciente fue la victoria 1-0 ante Corea del Sur el 19 de junio en el Mundial, precedida por el 2-0 ante Sudáfrica el 11 de junio. En la fase de preparación, México goleó a Serbia 5-1, venció a Australia 1-0 y derrotó a Ghana 2-0. En esos cinco partidos, El Tri marcó once goles y no encajó ninguno.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos directos entre Chequia y México. Este partido del Grupo A del Mundial 2026 en el Mexico City Stadium es el único duelo registrado en el conjunto de datos disponible.

Clasificación

En el Grupo A de la Copa del Mundo, México lidera la tabla con seis puntos tras dos partidos. Chequia ocupa la tercera posición con un punto en los mismos dos encuentros disputados.