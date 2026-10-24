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Premier League - Jornada 8 24 oct 2026 - 12:30 Stamford Bridge

Cómo ver Chelsea vs Tottenham en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Chelsea vs Tottenham se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Telemundo. A continuación encontrarás el enlace para acceder al stream en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Chelsea recibe al Tottenham Hotspur en Stamford Bridge en un derbi londinense de la Premier League que llega en un momento de clara divergencia entre ambos clubes.

Bajo las órdenes de Xabi Alonso, los Blues atraviesan un momento de solidez relativa. Sus últimas dos salidas en la liga terminaron con victorias ante el Everton y el Bournemouth, y el equipo llega al partido con confianza renovada tras sumar seis puntos en sus últimos dos compromisos ligueros.

El Tottenham, en cambio, vive una racha preocupante. Roberto De Zerbi no ha logrado que su equipo gane en ninguna de sus últimas cinco salidas en todas las competiciones, con tres derrotas y dos empates que dejan al conjunto de norte de Londres en una posición delicada en la tabla.

La baja de Rodrigo Bentancur por sanción complica aún más el panorama para los visitantes en el centro del campo, donde ya acumulan varias ausencias por lesión. El Chelsea, por su parte, también gestiona su propia lista de bajas, aunque mantiene intacto el núcleo de su once habitual.

El historial reciente entre ambos equipos favorece al Chelsea. Los Blues han ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos de liga entre ambos, y Stamford Bridge ha sido escenario de algunas de sus mejores actuaciones en este ciclo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Xabi Alonso no podrá contar con Jamie Gittens, Reece James, Emanuel Emegha, Damián Martínez ni Pep Chavarria por lesión. El once probable del Chelsea sitúa a Mike Penders bajo palos, con una línea defensiva formada por Maxence Lacroix, Levi Colwill, Jorrel Hato y Josh Acheampong. En el centro del campo apuntan a la titularidad Jordan Henderson, Moisés Caicedo y Cole Palmer, mientras que Pedro Neto y Morgan Rogers acompañarían a Joao Pedro en ataque.

Roberto De Zerbi afronta una lista de bajas considerable: Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Tosin Adarabioyo, Pedro Porro y Destiny Udogie están todos descartados por lesión, y Rodrigo Bentancur cumple sanción. El once visitante previsto cuenta con Antonin Kinsky en portería, Marcos Senesi, Micky van de Ven y Jan Paul van Hecke en defensa, Andrew Robertson como carrilero izquierdo, y James Maddison, Sandro Tonali y Archie Gray en el mediocampo. Dominic Solanke, Mohammed Kudus y Omar Marmoush formarían el tridente ofensivo.

Forma

El Chelsea llega con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El resultado más reciente fue una victoria 0-2 ante el Everton en la Premier League, que siguió a un contundente 5-1 sobre el Bournemouth. En el lado negativo, los Blues cayeron 3-0 ante el Brentford en septiembre. En total, el equipo de Alonso ha marcado 16 goles y encajado nueve en ese tramo de cinco encuentros.

El Tottenham presenta un balance de ninguna victoria, dos empates y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. Su partido más reciente fue una derrota 2-3 ante el Aston Villa en la Premier League, precedida por una eliminación en la Carabao Cup ante el Liverpool por 3-1. Los de De Zerbi solo han anotado tres goles y han encajado ocho durante ese período, sin lograr ninguna portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en la Premier League tuvo lugar el 19 de mayo de 2026, con victoria del Chelsea por 2-1 en Stamford Bridge. Antes de eso, el Tottenham ganó 0-1 en su visita a Stamford Bridge en noviembre de 2025. Tomando los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Chelsea acumula tres victorias frente a las dos del Tottenham, con los Blues imponiendo su ley en los duelos más recientes.

Clasificación

En la Premier League, el Chelsea ocupa la cuarta posición, lo que le sitúa en zona de clasificación europea y con aspiraciones reales de luchar por los primeros puestos. El Tottenham, decimosexto en la tabla, necesita puntos con urgencia para alejarse de la zona de peligro y estabilizar su temporada.