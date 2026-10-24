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Cómo ver Chelsea vs Tottenham: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Chelsea vs Tottenham
Chelsea
Tottenham
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Chelsea y Tottenham, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 8
Stamford Bridge
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Cómo ver Chelsea vs Tottenham en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Chelsea vs Tottenham se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Telemundo. A continuación encontrarás el enlace para acceder al stream en vivo.

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El Chelsea recibe al Tottenham Hotspur en Stamford Bridge en un derbi londinense de la Premier League que llega en un momento de clara divergencia entre ambos clubes.

Bajo las órdenes de Xabi Alonso, los Blues atraviesan un momento de solidez relativa. Sus últimas dos salidas en la liga terminaron con victorias ante el Everton y el Bournemouth, y el equipo llega al partido con confianza renovada tras sumar seis puntos en sus últimos dos compromisos ligueros.

El Tottenham, en cambio, vive una racha preocupante. Roberto De Zerbi no ha logrado que su equipo gane en ninguna de sus últimas cinco salidas en todas las competiciones, con tres derrotas y dos empates que dejan al conjunto de norte de Londres en una posición delicada en la tabla.

La baja de Rodrigo Bentancur por sanción complica aún más el panorama para los visitantes en el centro del campo, donde ya acumulan varias ausencias por lesión. El Chelsea, por su parte, también gestiona su propia lista de bajas, aunque mantiene intacto el núcleo de su once habitual.

El historial reciente entre ambos equipos favorece al Chelsea. Los Blues han ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos de liga entre ambos, y Stamford Bridge ha sido escenario de algunas de sus mejores actuaciones en este ciclo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Chelsea contra Tottenham alineaciones probables

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
page.match.formation.title
Tottenham crest
Tottenham
TOT
3-5-2
M. PendersM. PendersM. LacroixM. LacroixL. ColwillL. ColwillJ. AcheampongJ. AcheampongM. RogersM. RogersJ. HatoJ. HatoJ. HendersonJ. HendersonC. PalmerC. PalmerMoisés CaicedoMoisés CaicedoP. NetoP. NetoJ. PedroJ. PedroA. KinskyA. KinskyJ. van HeckeJ. van HeckeM. SenesiM. SenesiM. van de VenM. van de VenM. KudusM. KudusJ. MaddisonJ. MaddisonA. GrayA. GrayA. RobertsonA. RobertsonS. TonaliS. TonaliD. SolankeD. SolankeO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham crest
Tottenham
TOT
3-4-2-1
Chelsea

Once inicial

Tottenham

Manager

  • X. Alonso
  • R. De Zerbi

Xabi Alonso no podrá contar con Jamie Gittens, Reece James, Emanuel Emegha, Damián Martínez ni Pep Chavarria por lesión. El once probable del Chelsea sitúa a Mike Penders bajo palos, con una línea defensiva formada por Maxence Lacroix, Levi Colwill, Jorrel Hato y Josh Acheampong. En el centro del campo apuntan a la titularidad Jordan Henderson, Moisés Caicedo y Cole Palmer, mientras que Pedro Neto y Morgan Rogers acompañarían a Joao Pedro en ataque.

Roberto De Zerbi afronta una lista de bajas considerable: Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Tosin Adarabioyo, Pedro Porro y Destiny Udogie están todos descartados por lesión, y Rodrigo Bentancur cumple sanción. El once visitante previsto cuenta con Antonin Kinsky en portería, Marcos Senesi, Micky van de Ven y Jan Paul van Hecke en defensa, Andrew Robertson como carrilero izquierdo, y James Maddison, Sandro Tonali y Archie Gray en el mediocampo. Dominic Solanke, Mohammed Kudus y Omar Marmoush formarían el tridente ofensivo.

Forma

CHE

CHE - Formulario

LEE
W6-3
HUL
D2-2
BRE
L3-0
BOU
W5-1
EVE
W0-2
Gol marcado (encajado)
15/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
TOT

TOT - Formulario

EVE
D0-0
LIV
L3-1
AVL
L2-3
MUN
D1-1
COV
W3-1
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Chelsea llega con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El resultado más reciente fue una victoria 0-2 ante el Everton en la Premier League, que siguió a un contundente 5-1 sobre el Bournemouth. En el lado negativo, los Blues cayeron 3-0 ante el Brentford en septiembre. En total, el equipo de Alonso ha marcado 16 goles y encajado nueve en ese tramo de cinco encuentros.

El Tottenham presenta un balance de ninguna victoria, dos empates y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. Su partido más reciente fue una derrota 2-3 ante el Aston Villa en la Premier League, precedida por una eliminación en la Carabao Cup ante el Liverpool por 3-1. Los de De Zerbi solo han anotado tres goles y han encajado ocho durante ese período, sin lograr ninguna portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ChelseaEmpateTottenham
4
0
1
Amistosos
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
F
9Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos en la Premier League tuvo lugar el 19 de mayo de 2026, con victoria del Chelsea por 2-1 en Stamford Bridge. Antes de eso, el Tottenham ganó 0-1 en su visita a Stamford Bridge en noviembre de 2025. Tomando los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Chelsea acumula tres victorias frente a las dos del Tottenham, con los Blues imponiendo su ley en los duelos más recientes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
10
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
17
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
W
D
L
D
D
18
CoventryCoventryCOV
7205614-86
L
W
W
L
L
19
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la Premier League, el Chelsea ocupa la cuarta posición, lo que le sitúa en zona de clasificación europea y con aspiraciones reales de luchar por los primeros puestos. El Tottenham, decimosexto en la tabla, necesita puntos con urgencia para alejarse de la zona de peligro y estabilizar su temporada.

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