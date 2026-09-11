Cómo ver Chelsea vs Hull: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Chelsea recibe a Hull City en Stamford Bridge en un partido de Premier League que llega en un momento de notable impulso para los Blues bajo las órdenes de Xabi Alonso. Aquí GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Cómo sintonizar el Chelsea vs Hull

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual.

Acerca del encuentro

El equipo londinense atraviesa una fase de transformación visible. Tras una remontada espectacular en la Carabao Cup ante Leeds United, donde marcaron seis goles en la segunda mitad para ganar 6-3, la confianza en el vestuario es alta. Pedro Neto acaba de firmar una renovación de contrato hasta 2032, una señal clara de que el proyecto bajo Alonso está tomando forma sólida.

En el plano institucional, el club también vive cambios de calado. Behdad Eghbali y Clearlake Capital avanzan hacia el control total de la propiedad, con Todd Boehly preparado para vender su participación minoritaria. La era de transición parece estar llegando a su fin.

Hull City llega a Londres con una dinámica irregular. Los Tigers perdieron en la Carabao Cup ante Sunderland y llegan a este encuentro desde la tercera posición en la tabla, lo que demuestra que Sergej Jakirovic ha construido un equipo competitivo en liga pese a los tropiezos en copa.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Chelsea, que no ha cedido puntos ante Hull en los últimos cinco enfrentamientos directos. Sin embargo, los visitantes llegan con el mérito de haber ganado a Manchester United en la jornada inaugural de la temporada.

Noticias del equipo y escuadras

Xabi Alonso cuenta con un once probable que incluye a Damián Martínez bajo palos, una defensa formada por Levi Colwill, Wesley Fofana y Maxence Lacroix, y un centro del campo en el que aparecen Romeo Lavia y Jorrel Hato junto a Reece James. En ataque, Pedro Neto, Joao Pedro, Morgan Rogers y Cole Palmer completan la alineación proyectada. El cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni sanciones.

Hull City afronta el desplazamiento con varias ausencias significativas. Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Charlie Hughes, Hidemasa Morita e Ilyas Ansah están en la lista de lesionados. Jakirovic tiene previsto alinear a Konstantinos Tzolakis en portería, con Semi Ajayi, Nobel Mendy y John Egan en defensa, y Oli McBurnie como referencia ofensiva.

Forma

Chelsea llega con un balance de tres victorias, una derrota y ningún empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria 6-3 sobre Leeds en la Carabao Cup, una actuación que incluyó seis goles en la segunda mitad. Los Blues también ganaron 4-3 al Brighton en Premier League, aunque cedieron ante Arsenal por 2-1. En total, el equipo de Alonso ha marcado 14 goles y encajado 11 en ese periodo.

Hull City suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente llegó ante Sunderland en la Carabao Cup por 1-0. En el lado positivo, los Tigers vencieron 2-0 al Manchester United en Premier League y también superaron al Coventry por 1-0 fuera de casa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026 en la FA Cup, con Chelsea ganando 4-0 como visitante en el estadio de Hull. En los cinco últimos duelos registrados, Chelsea ha ganado los cinco, sin ceder ni un solo punto ante los Tigers. El conjunto londinense ha marcado 12 goles en esos cinco partidos y no ha encajado ninguno en los dos encuentros más recientes.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, Chelsea ocupa la cuarta posición, mientras que Hull City se sitúa tercero en el momento de disputarse este encuentro.