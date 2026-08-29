Cómo ver Chelsea vs Brighton: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo, noticias y más

El Chelsea recibe al Brighton en Stamford Bridge en un encuentro de la segunda jornada de la Premier League que promete más de lo que sugiere el calendario. Xabi Alonso afronta su primera prueba seria en casa de la temporada con un equipo en plena transformación y con varias incógnitas todavía abiertas en plantilla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 2 30 ago 2026 - 09:00 Stamford Bridge

Cómo ver Chelsea vs Brighton: transmisiones en directo

El Chelsea vs Brighton se puede ver en directo a través de HBO Max.

¿Dónde puedo ver el Chelsea vs Brighton en español en los Estados Unidos?

La cobertura en español de este partido es en NBCSN y Peacock.

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Acerca del encuentro

Los Blues llegan al duelo con tres victorias consecutivas en sus últimos tres compromisos, aunque el mercado de fichajes sigue generando ruido en el vestuario. La posible salida de Enzo Fernández hacia el Manchester City y la reciente venta de Nicolas Jackson al Aston Villa por 65 millones de libras han dejado a Alonso con menos opciones ofensivas de las que le gustarían. A eso se suma la decisión del técnico vasco de prescindir de Robert Sánchez para fichar al portero argentino Emiliano Martínez, un movimiento que refleja la ambición del proyecto pero que también genera cierta inestabilidad a días del partido.

El Brighton, en cambio, llega a Londres con una confianza notable. El conjunto de Fabian Hürzeler goleó al Aston Villa 4-0 en la primera jornada liguera y viene de clasificarse en la Conference League tras superar al Tromsoe. Los Seagulls ocupan la segunda posición de la tabla y no vienen a Stamford Bridge a especular.

Hürzeler ha construido un equipo con identidad clara, capaz de dominar la posesión y presionar con intensidad en campo rival. El Brighton no es el equipo que viene a resistir: es el que viene a imponer su juego, y eso lo convierte en un rival incómodo para cualquier equipo de la liga.

El historial reciente entre ambos equipos añade otro nivel de interés al choque. El Chelsea no ha ganado al Brighton en sus últimos cuatro enfrentamientos, una racha que Alonso querrá cortar cuanto antes frente a su afición.

Forma

El Chelsea presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante el Luton en la Copa de la Liga el 27 de agosto, y en la Premier League se impusieron al Fulham por 2-3 fuera de casa. En total, los Blues han anotado 13 goles y encajado 4 en ese período de cinco encuentros.

El Brighton llega con un rendimiento igualmente sólido: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. El dato más llamativo es la goleada 4-0 al Aston Villa en la primera jornada de la Premier League el 23 de agosto. Los Seagulls también empataron 0-0 con el Tromsoe en la vuelta de la Conference League, aunque ya habían resuelto la eliminatoria con un 4-0 en la ida. En conjunto, Brighton ha marcado 8 goles y no ha encajado ninguno en sus últimas tres salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 21 de abril de 2026 en la Premier League, con victoria del Brighton por 3-0 en su estadio. En los últimos cinco enfrentamientos, el Brighton acumula cuatro victorias por una del Chelsea, con un marcador global de 13 goles a favor de los visitantes frente a 6 del Chelsea. El único triunfo reciente de los Blues fue un 4-2 en Stamford Bridge en septiembre de 2024.