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Cómo ver Chelsea vs Brighton: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo, noticias y más

Chelsea vs Brighton
Chelsea
Brighton
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Chelsea y Brighton. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Chelsea recibe al Brighton en Stamford Bridge en un encuentro de la segunda jornada de la Premier League que promete más de lo que sugiere el calendario. Xabi Alonso afronta su primera prueba seria en casa de la temporada con un equipo en plena transformación y con varias incógnitas todavía abiertas en plantilla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 2
Stamford Bridge
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Cómo ver Chelsea vs Brighton: transmisiones en directo

El Chelsea vs Brighton se puede ver en directo a través de HBO Max.

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¿Dónde puedo ver el Chelsea vs Brighton en español en los Estados Unidos?

La cobertura en español de este partido es en NBCSN y Peacock.

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Chelsea contra Brighton alineaciones probables

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formación
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
1R. Sanchez6L. Colwill29W. Fofana5M. Lacroix21J. Hato10C. Palmer45R. Lavia17M. Rogers24R. James27M. Gusto9J. Pedro1B. Verbruggen44L. Vuskovic27M. Wieffer5L. Dunk21O. Boscagli13P. Gross25Diego Gómez29M. De Cuyper26Y. Ayari33M. O'Riley19C. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
3-4-2-1
Chelsea

Once inicial

Brighton

Manager

  • X. Alonso
  • Fabian Hürzeler

Acerca del encuentro

Los Blues llegan al duelo con tres victorias consecutivas en sus últimos tres compromisos, aunque el mercado de fichajes sigue generando ruido en el vestuario. La posible salida de Enzo Fernández hacia el Manchester City y la reciente venta de Nicolas Jackson al Aston Villa por 65 millones de libras han dejado a Alonso con menos opciones ofensivas de las que le gustarían. A eso se suma la decisión del técnico vasco de prescindir de Robert Sánchez para fichar al portero argentino Emiliano Martínez, un movimiento que refleja la ambición del proyecto pero que también genera cierta inestabilidad a días del partido.

El Brighton, en cambio, llega a Londres con una confianza notable. El conjunto de Fabian Hürzeler goleó al Aston Villa 4-0 en la primera jornada liguera y viene de clasificarse en la Conference League tras superar al Tromsoe. Los Seagulls ocupan la segunda posición de la tabla y no vienen a Stamford Bridge a especular.

Hürzeler ha construido un equipo con identidad clara, capaz de dominar la posesión y presionar con intensidad en campo rival. El Brighton no es el equipo que viene a resistir: es el que viene a imponer su juego, y eso lo convierte en un rival incómodo para cualquier equipo de la liga.

El historial reciente entre ambos equipos añade otro nivel de interés al choque. El Chelsea no ha ganado al Brighton en sus últimos cuatro enfrentamientos, una racha que Alonso querrá cortar cuanto antes frente a su afición.

Forma

CHE

CHE - Formulario

MIL
W3-0
JDT
D3-3
RSO
W3-1
FUL
W2-3
LUT
W2-0
Gol marcado (encajado)
14/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BHA

BHA - Formulario

ROM
W3-0
BOL
W1-0
TRO
D0-0
AVL
W4-0
TRO
W4-0
Gol marcado (encajado)
12/0
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
0/5

El Chelsea presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante el Luton en la Copa de la Liga el 27 de agosto, y en la Premier League se impusieron al Fulham por 2-3 fuera de casa. En total, los Blues han anotado 13 goles y encajado 4 en ese período de cinco encuentros.

El Brighton llega con un rendimiento igualmente sólido: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. El dato más llamativo es la goleada 4-0 al Aston Villa en la primera jornada de la Premier League el 23 de agosto. Los Seagulls también empataron 0-0 con el Tromsoe en la vuelta de la Conference League, aunque ya habían resuelto la eliminatoria con un 4-0 en la ida. En conjunto, Brighton ha marcado 8 goles y no ha encajado ninguno en sus últimas tres salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ChelseaEmpateBrighton
1
0
4
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Brighton badge
Brighton
BHA
3
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Copa
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Brighton badge
Brighton
BHA
2
F
6Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 21 de abril de 2026 en la Premier League, con victoria del Brighton por 3-0 en su estadio. En los últimos cinco enfrentamientos, el Brighton acumula cuatro victorias por una del Chelsea, con un marcador global de 13 goles a favor de los visitantes frente a 6 del Chelsea. El único triunfo reciente de los Blues fue un 4-2 en Stamford Bridge en septiembre de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
W
W
2
HullHullHUL
220030+36
W
W
3
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
W
D
4
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
W
5
BrightonBrightonBHA
110040+43
W
6
ArsenalArsenalARS
110030+33
W
7
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
W
8
ChelseaChelseaCHE
110032+13
W
9
IpswichIpswichIPS
110021+13
W
10
LeedsLeedsLEE
110010+13
W
11
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
D
D
12
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
D
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
L
14
FulhamFulhamFUL
100123-10
L
15
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
L
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
L
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
L
L
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso
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