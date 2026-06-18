Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo B BC Place Vancouver

Cómo ver Canadá vs Qatar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de transmisión en línea para ver Canadá vs Qatar en directo se indican a continuación. El partido está disponible a través de VIX en Prime Video.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Canadá y Qatar se enfrentan en BC Place, Vancouver, en un duelo del Grupo B de la Copa del Mundo 2026 que puede definir las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

Los locales llegaron al partido tras empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina en su estreno mundialista en casa, un resultado que dejó sensaciones encontradas para Jesse Marsch y su selección. Canadá necesita una victoria para consolidar su posición en el grupo y aprovechar la ventaja de jugar ante su afición.

Alphonso Davies, el lateral izquierdo del Bayern Múnich que regresó de una larga lesión antes del torneo, es la figura más reconocida del equipo anfitrión. Jonathan David, el delantero de la Juventus, y el mediocampista del Sassuolo Ismael Kone también son piezas clave en el esquema de Marsch.

Qatar, por su parte, protagonizó uno de los momentos más llamativos de la primera jornada al igualar 1-1 con Suiza en el minuto 94 gracias al gol de Boualem Khoukhi. El empate tardío generó polémica por una decisión arbitral en el partido anterior que el exportécnico del Manchester United Gary Neville calificó de escándalo.

Julen Lopetegui dirige a los Marrones con el objetivo de borrar el amargo recuerdo de 2022, cuando Qatar se convirtió en el primer anfitrión de la historia en caer en los tres partidos de la fase de grupos. El playmaker del Al-Sadd Akram Afif y el máximo goleador histórico de la selección, Almoez Ali, son las principales amenazas ofensivas del equipo qatarí.

Con ambos equipos con un punto tras la primera jornada, el partido es un duelo directo por el segundo puesto del grupo. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Canadá está dirigido por Jesse Marsch, aunque no hay información confirmada sobre lesiones ni sanciones disponible para este partido. El once inicial proyectado tampoco ha sido anunciado. La información se actualizará cuando esté disponible.

Qatar llega al partido bajo las órdenes de Julen Lopetegui. Al igual que con el equipo local, no se han confirmado bajas por lesión ni suspensión. Se añadirán novedades sobre el equipo conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Canadá suma un balance de una victoria, cuatro empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en la Copa del Mundo el 12 de junio. Antes de eso, igualaron 1-1 con Irlanda en un amistoso y vencieron 2-0 a Uzbekistán. Los canadienses han marcado seis goles y encajado cuatro en ese tramo de cinco encuentros, con tres empates consecutivos antes de la victoria sobre Uzbekistán.

Qatar acumula un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue el empate 1-1 ante Suiza en el Mundial el 13 de junio, con el gol igualador llegando en el minuto 94. Entre sus resultados más negativos destaca una derrota por 3-0 ante Túnez en la Copa Árabe FIFA en diciembre de 2025. Los Marrones han marcado tres goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

CAN Último partidos QAT 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Catar 0 - 2 Canadá 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente registrado entre ambas selecciones es un amistoso disputado el 23 de septiembre de 2022, en el que Canadá venció 2-0 a Qatar jugando como visitante. Ese resultado representa la única victoria registrada de Canadá sobre su rival del Grupo B.

Clasificación

En el Grupo B de la Copa del Mundo, Canadá ocupa la segunda posición y Qatar es tercero tras la primera jornada de competición.