Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Cabo Verde vs Arabia Saudí en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. Las opciones de canal de TV y streaming en directo para este encuentro se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Cabo Verde y Arabia Saudí se enfrentan este 26 de junio en el NRG Stadium de Houston en el cierre del Grupo H del Mundial de la FIFA 2026, con los Tiburones Azules a un paso de escribir historia.

Los debutantes en un Mundial llegan a este partido con dos puntos tras empatar sin goles ante España y remontar para igualar 2-2 con Uruguay el 21 de junio. Para una nación de apenas 525.000 habitantes, esos resultados representan una actuación extraordinaria en la máxima competición del fútbol mundial.

El portero Vozinha, de 40 años, se ha convertido en el símbolo emocional de este equipo. Sus siete paradas ante España catapultaron su figura a nivel global, y el técnico Bubista ha construido una estructura defensiva compacta que ha resultado muy difícil de desmontar para los rivales.

Para Cabo Verde, un punto basta para garantizar el pase a los dieciseisavos de final si España derrota a Uruguay en el partido paralelo. Una victoria, por su parte, aseguraría la clasificación con independencia de lo que ocurra en el otro encuentro.

Arabia Saudí llega a Houston con su participación en el torneo prácticamente sentenciada. El equipo de Georgios Donis empató 1-1 con Uruguay en el debut, pero la derrota por 4-0 ante España el 21 de junio los dejó en el último lugar del grupo. Los Halcones Verdes necesitan ganar y que los resultados les acompañen para tener alguna opción de avanzar.

Salem Al-Dawsari, dos veces elegido Mejor Jugador de Asia, sigue siendo el eje creativo del conjunto saudí, mientras que el lateral derecho Saud Abdulhamid es el único jugador del grupo que milita en un club fuera del país.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Cabo Verde vs Arabia Saudí en directo, incluyendo el canal de TV, las opciones de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de Cabo Verde, Bubista, no ha reportado lesionados ni sancionados de cara al partido. El once proyectado es el siguiente: Vozinha; Joao Paulo, Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges; Ryan Mendes Da Graca, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kevin Lenini; Garry Rodrigues y Gilson Benchimol. Se esperan actualizaciones más cercanas al pitido inicial.

El seleccionador de Arabia Saudí, Georgios Donis, tampoco ha comunicado bajas por lesión o sanción. El once proyectado es el siguiente: Mohammed Al Owais; Abdulelah Al Amri, Moteb Al-Harbi, Ali Lajami, Hassan Al Tambakti, Saud Abdulhamid; Mohammed Abu Al Shamat, Salem Mohammed Al-Dossari, Mohamed Kanno, Nasser Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan. El equipo llega obligado a reaccionar tras la goleada encajada ante España.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Cabo Verde acumula dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Uruguay el 21 de junio, en el que remontaron desde atrás. Antes de eso, frenaron a España con un 0-0 en su estreno mundialista el 15 de junio. En los amistosos previos al torneo, golearon a Bermuda y Serbia por 3-0, y empataron 1-1 con Finlandia. En esos cinco encuentros, los Tiburones Azules marcaron nueve goles y encajaron tres.

La racha reciente de Arabia Saudí presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota por 4-0 ante España el 21 de junio. En su debut mundialista empataron 1-1 con Uruguay, y en los amistosos previos vencieron a Puerto Rico por 3-0. Las derrotas ante España y Ecuador, sumadas al empate con Senegal, arrojan un total de cuatro goles marcados y siete encajados en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cabo Verde y Arabia Saudí no tienen encuentros registrados en el historial disponible. El partido del Grupo H en Houston el 26 de junio será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en la historia del fútbol internacional.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa del Mundo, Cabo Verde ocupa la tercera posición y Arabia Saudí la cuarta antes de la última jornada.