El Vitality Stadium acoge un duelo de Premier League entre Bournemouth y Liverpool, con ambos conjuntos buscando consolidar sus posiciones en la tabla tras arranques de temporada dispares. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 5 20 sept 2026 - 09:00 Vitality Stadium

Cómo sintonizar el Bournemouth vs Liverpool

El partido entre Bournemouth y Liverpool se puede ver en directo a través de los canales y plataformas que se indican a continuación.

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Acerca del encuentro

Los Cherries llegan a este partido con el ánimo por las nubes. Marco Rose dirigió a su equipo a una victoria histórica en Europa, superando al Real Sociedad por 2-1 en la fase de grupos de la Europa League, un resultado que marcó el debut europeo del club. En liga, sin embargo, Bournemouth acumula dos empates y una derrota en sus últimas jornadas, lo que evidencia cierta inconsistencia.

Liverpool, por su parte, afronta este compromiso con una plantilla cargada de nombres propios pero también con dudas. Andoni Iraola gestiona el rendimiento de Florian Wirtz, cuyo inicio de temporada ha estado por debajo de las expectativas, mientras el club sigue construyendo su identidad bajo el técnico español.

Alexander Isak, el delantero sueco que llegó al Anfield en un traspaso récord en el fútbol británico, regresa a un escenario exigente tras superar una grave lesión de pierna que condicionó su primera campaña en Merseyside. Su presencia en el once titular será clave para las aspiraciones visitantes.

Jeremy Jacquet, el central francés de 21 años fichado por 60 millones de libras, tendrá otra oportunidad de demostrar por qué Liverpool apostó tan fuerte por él. Dominik Szoboszlai, pieza fundamental en el mediocampo, también estará presente para dar dinamismo al juego de los Reds.

Noticias de los equipos y escuadras

En Bournemouth, Marco Rose podrá contar con un once probable formado por Djordje Petrovic; Adam Smith, Antonio Silva, Adrien Truffert, James Hill; Tyler Adams, Alex Scott; Justin Kluivert, Rayan, Marcus Tavernier; y Evanilson. Las ausencias en el bando local afectan a Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli y Veljko Milosavljevic, todos fuera por lesión.

Liverpool llega con Andoni Iraola apuntando a un once con Alisson Becker bajo palos; Virgil van Dijk, Ronald Araújo, Jeremy Jacquet y Milos Kerkez en defensa; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz en el centro del campo; y Bradley Barcola, Cody Gakpo y Alexander Isak en ataque. Los visitantes no podrán contar con Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa ni Vitezslav Jaros por lesión.

Forma

Bournemouth presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. La más reciente fue el triunfo 2-1 ante el Real Sociedad en la Europa League, mientras que en liga los Cherries han sumado dos empates consecutivos, el último ante el Brentford con un 2-2. En total, el equipo de Rose ha marcado diez goles y encajado siete en ese periodo.

Liverpool llega con dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimas cinco salidas. Los Reds ganaron 3-1 al Tottenham en la Copa de la Liga y antes se impusieron 2-1 al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. En la Premier League, sin embargo, el equipo de Iraola no ha pasado del empate en sus dos últimas jornadas ligueras, con un 0-0 ante el Fulham como resultado más reciente.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de enero de 2026 en el Vitality Stadium, con victoria del Bournemouth por 3-2 en la Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Liverpool acumula tres victorias frente a dos del Bournemouth, con un total de quince goles a favor de los Reds y nueve para los Cherries. El historial reciente apunta a partidos con goles y resultados ajustados cuando se miden en casa del Bournemouth.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Bournemouth ocupa una posición en la zona media-baja de la tabla que hace de este partido una cita importante para alejarse de la parte baja, mientras que Liverpool, situado en la mitad superior, busca acercarse a los puestos de cabeza y mantener la presión sobre los equipos que le preceden.