Cómo ver Bournemouth vs Brentford: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

El Vitality Stadium acoge este sábado un partido de la Premier League entre AFC Bournemouth y Brentford, dos equipos que llegan a Bournemouth con situaciones muy distintas en la tabla. Aquí GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Vitality Stadium

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Acerca del encuentro

Marco Rose sigue buscando su primera victoria liguera al frente del Bournemouth. Los Cherries acumulan dos empates y una derrota en las tres primeras jornadas, aunque la goleada 4-0 ante Lincoln City en la Copa de la Liga —con un hat-trick de Ryan Christie— aportó algo de oxígeno al técnico alemán y le dio su primer triunfo competitivo en el cargo.

El lastre más evidente del Bournemouth en liga es su incapacidad para cerrar partidos. En St James' Park, el equipo llegó a ir ganando por dos goles ante el Newcastle y terminó cediendo un empate en el minuto 88. Ese patrón de desaprovechar ventajas ya se ha convertido en una tendencia preocupante.

Brentford, dirigido por Keith Andrews, llega al Vitality en un momento de forma notable. Los Bees ocupan la quinta posición en la Premier League y no han perdido ninguno de sus últimos cinco partidos competitivos, con una victoria por 3-0 ante el Tottenham Hotspur como resultado más destacado de un arranque de temporada muy sólido.

El empate 1-1 ante el Sunderland en la jornada anterior frenó una racha de victorias consecutivas, y Andrews querrá que su equipo retome el camino del triunfo lejos de casa. El historial reciente entre ambos equipos favorece a los visitantes, que han ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos.

Noticias del equipo y escuadras

Marco Rose cuenta con un once proyectado formado por Djordje Petrovic, Adam Smith, Antonio Silva, Adrien Truffert, James Hill, Justin Kluivert, Tyler Adams, Alex Scott, Marcus Tavernier, Rayan y Evanilson. El Bournemouth no podrá contar con Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli y Veljko Milosavljevic por lesión.

Keith Andrews espera alinear a Caoimhin Kelleher, Keane Lewis-Potter, Michael Kayode, Jannik Schuster, Kristoffer Vassbakk Ajer, Vitaly Janelt, Jaidon Anthony, Mamadou Sangare, Kevin Schade, Mikkel Damsgaard e Igor Thiago. Brentford tendrá las bajas de Sepp van den Berg, Antoni Milambo, Mathias Jensen y Joshua Dasilva. Ninguno de los dos equipos tiene jugadores sancionados.

Forma

El Bournemouth llega a este partido con un registro de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la victoria 4-0 ante Lincoln City en la Copa de la Liga, y antes de eso empató 2-2 con el Newcastle en la Premier League. En esos cinco partidos, los Cherries anotaron nueve goles y encajaron seis.

Brentford presenta un balance de 3 victorias, 2 empates y ninguna derrota en sus últimos cinco compromisos. El empate más reciente fue el 1-1 ante el Sunderland en la Premier League, mientras que la victoria 3-0 sobre el Tottenham Hotspur es el resultado más llamativo del período. Los Bees también golearon 6-1 al Birmingham City en la Copa de la Liga. En total, el equipo de Andrews marcó 13 goles y solo encajó dos en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 3 de marzo de 2026 en el Vitality Stadium, con un empate 0-0 en la Premier League. Antes de ese resultado, Brentford venció 4-1 al Bournemouth en casa el 27 de diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Brentford tiene ventaja con tres victorias frente a una del Bournemouth, con un empate.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, Brentford ocupa actualmente la quinta posición, mientras que AFC Bournemouth se encuentra en el decimoquinto lugar.