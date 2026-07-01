Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Belgium vs Senegal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de televisión y las opciones de streaming en directo para ver Bélgica vs Senegal se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Bélgica y Senegal se miden en los octavos de final del Mundial 2026 en el Seattle Stadium, con un lugar en los dieciséis mejores equipos del torneo en juego.

Los Diablos Rojos llegan al partido como líderes del Grupo G tras una actuación contundente en la última jornada. La victoria por 5-1 ante Nueva Zelanda disipó algunas dudas sobre este equipo, con Leandro Trossard marcando dos goles y Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku confirmando que la vieja guardia todavía tiene mucho que decir.

Rudi Garcia defendió con vehemencia a sus estrellas experimentadas tras ese triunfo, y con razón. Bélgica fue el primer equipo europeo desde Inglaterra en 1990 en ganar un grupo mundialista sin haber ganado sus dos primeros partidos, una estadística que resume a la perfección lo irregular de su fase de grupos.

Senegal, por su parte, llegó a la ronda eliminatoria por la puerta trasera. Los Leones de la Teranga fueron el único equipo tercero en clasificarse con tan solo tres puntos, gracias a una goleada por 5-0 ante Irak en la que Papa Gueye anotó dos tantos desde el banquillo. Sadio Mané no marcó en ese partido, pero el equipo de Pape Thiaw mostró una capacidad goleadora que no puede ignorarse.

El historial del torneo no juega a favor de Senegal: han perdido sus dos últimas eliminatorias mundialistas ante rivales europeos. Sin embargo, la velocidad en transición y la intensidad física de este equipo representan una amenaza real para cualquier rival.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Rudi Garcia no ha confirmado un once probable para Bélgica de cara al partido de octavos, y tampoco hay lesiones ni sanciones registradas en el equipo belga de momento. Se añadirán novedades conforme se acerque el partido si la situación cambia.

El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, tampoco ha desvelado su alineación prevista, y el equipo no presenta bajas por lesión ni sanción en este momento. Habrá más noticias sobre el equipo a medida que se aproxime el encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Bélgica llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin ninguna derrota en ese tramo. Su resultado más reciente fue la victoria por 5-1 ante Nueva Zelanda el 27 de junio, con Trossard como gran protagonista. Antes de eso, empataron a cero con Irán y a uno con Egipto en la fase de grupos. En los amistosos previos al torneo, golearon a Túnez por 5-0 y ganaron a Croacia por 2-0. Los belgas han marcado nueve goles y encajado dos en esos cinco partidos.

Senegal acumula una victoria, un empate y tres derrotas en su último quinteto de encuentros. Su resultado más reciente fue la aplastante victoria por 5-0 ante Irak el 26 de junio. Antes de esa jornada, cayeron ante Noruega por 3-2 y ante Francia por 3-1 en la fase de grupos. En los amistosos, empataron a cero con Arabia Saudí y perdieron por 3-2 ante Estados Unidos. Los senegaleses han anotado diez goles y encajado nueve en esos cinco partidos, con cinco de sus últimos seis encuentros superando los 3,5 goles en total.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos previos entre Bélgica y Senegal en los registros disponibles. El partido de octavos de final del martes en el Seattle Stadium será el primer encuentro registrado entre ambas selecciones.

Clasificación

Bélgica concluyó la fase de grupos como primera clasificada del Grupo G, mientras que Senegal accedió a la ronda eliminatoria desde la tercera posición del Grupo I.