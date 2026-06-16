Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo J San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Austria vs Jordania en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Austria y Jordania se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los detalles para seguir el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Austria y Jordania abren su participación en el Grupo J del Mundial 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, California, en lo que supone el estreno absoluto de ambos equipos en esta edición del torneo.

Para Austria, el regreso al escenario mundial llega 28 años después de su última aparición en una Copa del Mundo. Ralf Rangnick ha construido un equipo con identidad táctica clara, basado en la presión alta y las transiciones verticales, y ha renovado su contrato con la selección austriaca pese al interés de clubes de primer nivel, dejando claro que su proyecto con Das Team continúa más allá de este torneo.

Jordania, por su parte, escribe historia con su primera participación en una Copa del Mundo. Jamal Sellami ha preparado un bloque disciplinado y peligroso en la transición, construido alrededor del talento desbordante de Musa Al-Taamari, el gran referente ofensivo de Al-Nashama.

El Grupo J es uno de los más exigentes del torneo, con Argentina y Argelia como rivales en las siguientes jornadas. Ninguno de los dos equipos puede permitirse arrancar con mal pie, lo que convierte este partido en una cita de enorme trascendencia para ambas selecciones.

Austria llega con una racha de resultados sólida y sin problemas físicos en su plantilla. Rangnick tiene a sus piezas clave disponibles, desde la experiencia de David Alaba y Marcel Sabitzer hasta el olfato goleador de Michael Gregoritsch y Marko Arnautović.

Jordania, en cambio, llega tras una serie de resultados adversos en los amistosos previos al torneo. Pese a ello, Sellami confía en su estructura táctica y en la capacidad de su equipo para sorprender a los favoritos con el balón en movimiento.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ralf Rangnick tiene previsto alinear a Alexander Schlager bajo palos, con una defensa formada por Philipp Lienhart, David Alaba y Stefan Posch. En el centro del campo, Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer y Nicolas Seiwald formarán el bloque central, mientras que Xaver Schlager actuará como enlace. En ataque, Michael Gregoritsch y Marko Arnautović completarían el once proyectado. No se han confirmado bajas por lesión ni sanción en el bando austriaco.

Jamal Sellami apunta a un once con Yazeed Abulaila en la portería y una línea defensiva compuesta por Saleem Obaid, Yazan Abu Al-Arab y Abdallah Nasib. Mohannad Abu Taha y Ehsan Haddad ocuparían los carriles de mediapunta, junto a Nizar Al-Rashdan y Noor Al-Rawabdeh en el centro. Ali Iyad Olwan, Odeh Fakhouri y Mousa Tamari formarían el tridente atacante. Tampoco hay bajas confirmadas por lesión o sanción en el equipo jordano. Se añadirá información adicional conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Austria llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante Túnez el 1 de junio de 2026. En ese mismo ciclo, Das Team derrotó a Corea del Sur por 1-0 y firmó su actuación más contundente con una goleada de 5-1 sobre Ghana en marzo. El único punto cedido fue un empate a uno ante Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación para el Mundial el pasado noviembre. Austria marcó nueve goles y encajó tres en ese tramo.

Jordania presenta un balance más irregular, con tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente acabó en derrota por 2-0 ante Colombia el 7 de junio de 2026, y antes cayeron 4-1 ante Suiza a finales de mayo. Los empates a dos goles ante Nigeria y Costa Rica en marzo fueron los resultados más positivos de ese período. En total, Al-Nashama encajó 11 goles y marcó siete en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Austria y Jordania nunca se han enfrentado antes en un partido oficial. El duelo del martes en el San Francisco Bay Area Stadium será el primer encuentro de la historia entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo J de la Copa del Mundo, Austria ocupa la tercera posición y Jordania la cuarta antes del inicio de la primera jornada.