Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D BC Place Vancouver

Cómo ver Australia vs Turquía en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Australia vs Turquía está disponible para ver en directo. A continuación se indican los canales de TV y las opciones de transmisión en línea según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Australia y Turquía abren sus respectivas campañas en el Mundial 2026 este 14 de junio en el BC Place de Vancouver, Canadá, en un duelo del Grupo D que ninguno de los dos puede permitirse perder.

Los Socceroos llegan a su sexta Copa del Mundo consecutiva bajo las órdenes de Tony Popovic, un técnico que ha construido un sistema físico y ordenado desde su llegada al cargo a finales de 2024. Con 17 debutantes en la convocatoria, Australia combina veteranía en figuras como el capitán Mat Ryan y Mathew Leckie con una generación de jóvenes que busca su primera gran experiencia mundialista.

Turquía, por su parte, regresa al torneo tras 24 años de ausencia. Vincenzo Montella ha forjado un equipo técnicamente brillante que superó los play-offs europeos con una victoria 1-0 ante Kosovo en Pristina, resultado que desató celebraciones históricas entre la afición turca.

La estrella del equipo otomano es Arda Güler, el talento de 21 años que llega al torneo como el gran referente creativo del Milli Takım. A su lado, el capitán Hakan Çalhanoğlu dirige el juego desde la medular, mientras Kerem Aktürkoğlu, autor del gol clasificatorio ante Kosovo, aspira a ser el hombre decisivo en ataque.

Australia, en cambio, deposita su confianza en la solidez defensiva. Harry Souttar liderará una línea trasera entrenada para cerrar espacios, con Jackson Irvine como motor en el centro del campo. El duelo entre Irvine y Çalhanoğlu puede ser determinante para el resultado.

El Grupo D también incluye a Estados Unidos y Paraguay, lo que convierte este partido inaugural en un factor clave para las aspiraciones de ambas selecciones. Perder en la primera jornada complica enormemente cualquier proyecto de avance a octavos de final.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico australiano Tony Popovic no ha confirmado alineación titular ni ha reportado bajas por lesión o suspensión de cara a este partido. Su convocatoria de 26 jugadores mezcla veteranos como Mat Ryan, Mathew Leckie, Aziz Behich y Jackson Irvine con una mayoría de debutantes mundialistas. Se actualizará la información cuando esté disponible antes del pitido inicial.

Vincenzo Montella tampoco ha dado a conocer la alineación prevista para Turquía ni ha comunicado ausencias por lesión o sanción. El técnico italiano dispone de una plantilla completa que incluye a Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız y Kerem Aktürkoğlu. Se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Australia llega al torneo con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Suiza el 6 de junio, que siguió a una derrota 1-0 frente a México. En el lado positivo, los Socceroos golearon 5-1 a Curazao en marzo y vencieron 1-0 a Camerún en ese mismo período. La derrota más abultada del ciclo fue el 3-0 encajado ante Colombia en noviembre de 2025. En conjunto, Australia marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco compromisos.

Turquía presenta una forma notablemente superior: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El Milli Takım venció 2-1 a Venezuela el 6 de junio y aplastó 4-0 a Macedonia del Norte el 1 de junio. Sus triunfos en la fase de clasificación ante Kosovo (1-0) y Rumanía (1-0) confirman una solidez defensiva importante. El único punto cedido fue el empate 2-2 ante España en noviembre de 2025, resultado que demuestra la capacidad del equipo para competir contra rivales de primer nivel. Turquía anotó ocho goles y solo encajó tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

AUS Últimos partidos TUR 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Australia 0 - 1 Turquía

Australia 1 - 3 Turquía 1 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los antecedentes entre ambas selecciones son escasos. Los dos únicos encuentros registrados se disputaron en mayo de 2004 en formato de amistoso. El primero, el 21 de mayo, terminó con victoria turca por 3-1 en partido jugado como local para Australia. Tres días después, el 24 de mayo, Turquía volvió a imponerse, esta vez por 1-0. El balance histórico favorable es completamente turco, aunque ambos partidos se remontan a hace más de dos décadas.

Clasificación

En la tabla del Grupo D de la Copa del Mundo, Australia figura como líder con la primera posición, mientras que Turquía ocupa el tercer puesto antes del inicio de la fase de grupos.