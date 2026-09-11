Cómo ver Aston Villa vs Nottingham Forest: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Aston Villa recibe a Nottingham Forest en Villa Park en un duelo de Premier League que llega en un momento delicado para los dos equipos, aunque por razones muy distintas. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Villa Park

Cómo sintonizar el Aston Villa vs Nottingham Forest

El Aston Villa vs Nottingham Forest se puede ver en directo a través de Fox ONE.

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Acerca del encuentro

Unai Emery necesita una respuesta de los suyos en casa. El equipo de Birmingham arrastra un inicio de temporada irregular en la liga, con derrotas ante Arsenal y Brighton, aunque la semana pasada ofreció una señal de vida al ganar 3-2 al Club Brujas en la fase de grupos de la Champions League. Fue Nicolas Jackson, fichaje veraniego, quien marcó su primer gol con la camiseta villana para asegurar los tres puntos en Bélgica.

Sin embargo, la semana no ha estado exenta de polémicas para Villa. La Premier League reconoció un error arbitral significativo en la derrota ante Arsenal: el panel KMI determinó que no se señaló un penalti que debió concederse, y que Ian Maatsen debería haber visto la roja. Una decisión que sigue generando debate.

Nottingham Forest llega a Birmingham en la decimosexta posición de la tabla, un puesto por encima de los locales. El equipo de Oliver Glasner no ha ganado en sus dos últimos compromisos de liga, con empates ante Tottenham y Liverpool, aunque en el duelo ante los Reds protagonizó una remontada para igualar a dos. Liam Delap, el fichaje de 50 millones de libras procedente del Chelsea, busca asentarse como referencia ofensiva.

El historial reciente entre estos dos clubes está marcado por la eliminatoria de Europa League de la pasada temporada, donde Villa se impuso con contundencia. Pero en la Premier League, los encuentros han sido más equilibrados.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, Unai Emery no podrá contar con Brian Madjo, Amadou Onana ni Leon Goretzka por lesión. A esas bajas se suma la ausencia de Joao Gomes, quien cumple sanción. El once probable de Villa incluye a Zion Suzuki bajo palos, con una línea defensiva formada por Matty Cash, Ian Maatsen, Victor Nilsson Lindelöf y Tyrone Mings, mientras que Nicolas Jackson encabeza el ataque.

Oliver Glasner solo tiene una baja confirmada en Nottingham Forest: Nicolo Savona está descartado por lesión. El técnico austríaco alinearía a Matz Sels en portería, con Liam Delap como punta de ataque y Morgan Gibbs-White como mediapunta. Si no hay novedades de última hora, se actualizará la información antes del inicio del partido.

Forma

Aston Villa llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el triunfo 3-2 ante el Club Brujas en la Champions League el 8 de septiembre. Antes de eso, el equipo empató 0-0 con Hull City y cayó 1-0 ante Arsenal en la Premier League. La goleada 4-0 encajada en Brighton sigue siendo la nota más negativa del arranque. En total, Villa ha marcado seis goles y ha recibido diez en ese período.

Nottingham Forest acumula dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con una victoria. El resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Tottenham el 5 de septiembre. Anteriormente, Forest igualó 2-2 con Liverpool en Anfield tras remontar un marcador adverso. El equipo cayó ante Leeds en dos ocasiones, tanto en la Premier League (0-1) como en la Carabao Cup (0-2). En total, Forest ha anotado cuatro goles y ha concedido cinco en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 7 de mayo de 2026, cuando Aston Villa goleó 4-0 a Nottingham Forest en Villa Park en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. En el partido de ida, Forest se había impuesto 1-0 en el City Ground. En los últimos cinco duelos registrados, Aston Villa acumula tres victorias por una de Nottingham Forest, con un empate. Los locales han marcado once goles y han encajado cuatro en ese período.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Aston Villa ocupa la decimoséptima posición, mientras que Nottingham Forest se sitúa un puesto por encima, en la decimosexta plaza.