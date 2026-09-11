¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoNottingham Forest
¡Mira aquí! Fox ONE
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Aston Villa vs Nottingham Forest: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Aston Villa vs Nottingham Forest
Aston Villa
Nottingham Forest
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Aston Villa y Nottingham Forest. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Aston Villa recibe a Nottingham Forest en Villa Park en un duelo de Premier League que llega en un momento delicado para los dos equipos, aunque por razones muy distintas. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 4
Villa Park

Cómo sintonizar el Aston Villa vs Nottingham Forest

El Aston Villa vs Nottingham Forest se puede ver en directo a través de Fox ONE.

Fox ONE

Fox ONE

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

Unai Emery necesita una respuesta de los suyos en casa. El equipo de Birmingham arrastra un inicio de temporada irregular en la liga, con derrotas ante Arsenal y Brighton, aunque la semana pasada ofreció una señal de vida al ganar 3-2 al Club Brujas en la fase de grupos de la Champions League. Fue Nicolas Jackson, fichaje veraniego, quien marcó su primer gol con la camiseta villana para asegurar los tres puntos en Bélgica.

Sin embargo, la semana no ha estado exenta de polémicas para Villa. La Premier League reconoció un error arbitral significativo en la derrota ante Arsenal: el panel KMI determinó que no se señaló un penalti que debió concederse, y que Ian Maatsen debería haber visto la roja. Una decisión que sigue generando debate.

Nottingham Forest llega a Birmingham en la decimosexta posición de la tabla, un puesto por encima de los locales. El equipo de Oliver Glasner no ha ganado en sus dos últimos compromisos de liga, con empates ante Tottenham y Liverpool, aunque en el duelo ante los Reds protagonizó una remontada para igualar a dos. Liam Delap, el fichaje de 50 millones de libras procedente del Chelsea, busca asentarse como referencia ofensiva.

El historial reciente entre estos dos clubes está marcado por la eliminatoria de Europa League de la pasada temporada, donde Villa se impuso con contundencia. Pero en la Premier League, los encuentros han sido más equilibrados.

Noticias del equipo y escuadras

Aston Villa contra Nottingham Forest alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formación
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfT. MingsT. MingsE. BuendiaE. BuendiaR. BarkleyR. BarkleyJ. McGinnJ. McGinnB. KamaraB. Kamarateam-logoG. HemmingsN. JacksonN. JacksonM. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaJ. McAteeJ. McAteeO. AinaO. AinaN. WilliamsN. WilliamsX. SchlagerX. SchlagerI. JesusI. JesusM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Nottingham Forest

Manager

  • U. Emery
  • O. Glasner

En el bando local, Unai Emery no podrá contar con Brian Madjo, Amadou Onana ni Leon Goretzka por lesión. A esas bajas se suma la ausencia de Joao Gomes, quien cumple sanción. El once probable de Villa incluye a Zion Suzuki bajo palos, con una línea defensiva formada por Matty Cash, Ian Maatsen, Victor Nilsson Lindelöf y Tyrone Mings, mientras que Nicolas Jackson encabeza el ataque.

Oliver Glasner solo tiene una baja confirmada en Nottingham Forest: Nicolo Savona está descartado por lesión. El técnico austríaco alinearía a Matz Sels en portería, con Liam Delap como punta de ataque y Morgan Gibbs-White como mediapunta. Si no hay novedades de última hora, se actualizará la información antes del inicio del partido.

Forma

AVL

AVL - Formulario

BMG
L2-1
BHA
L4-0
ARS
L0-1
HUL
D0-0
CLB
W2-3
Gol marcado (encajado)
4/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
NFO

NFO - Formulario

B29
W2-0
LEE
L0-1
LEE
L0-2
LIV
D2-2
TOT
D0-0
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Aston Villa llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el triunfo 3-2 ante el Club Brujas en la Champions League el 8 de septiembre. Antes de eso, el equipo empató 0-0 con Hull City y cayó 1-0 ante Arsenal en la Premier League. La goleada 4-0 encajada en Brighton sigue siendo la nota más negativa del arranque. En total, Villa ha marcado seis goles y ha recibido diez en ese período.

Nottingham Forest acumula dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con una victoria. El resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Tottenham el 5 de septiembre. Anteriormente, Forest igualó 2-2 con Liverpool en Anfield tras remontar un marcador adverso. El equipo cayó ante Leeds en dos ocasiones, tanto en la Premier League (0-1) como en la Carabao Cup (0-2). En total, Forest ha anotado cuatro goles y ha concedido cinco en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Aston VillaEmpateNottingham Forest
3
1
1
Europa League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
F
Europa League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
10Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 7 de mayo de 2026, cuando Aston Villa goleó 4-0 a Nottingham Forest en Villa Park en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. En el partido de ida, Forest se había impuesto 1-0 en el City Ground. En los últimos cinco duelos registrados, Aston Villa acumula tres victorias por una de Nottingham Forest, con un empate. Los locales han marcado once goles y han encajado cuatro en ese período.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
W
W
W
3
HullHullHUL
321030+37
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
W
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
W
L
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
W
L
L
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
D
D
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
L
L
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
D
L
L
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
L
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, Aston Villa ocupa la decimoséptima posición, mientras que Nottingham Forest se sitúa un puesto por encima, en la decimosexta plaza.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google