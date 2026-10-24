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Cómo ver Aston Villa vs Manchester City: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Aston Villa vs Manchester City
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Cómo ver el partido de Premier League entre Aston Villa y Manchester City, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 8
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Cómo ver Aston Villa vs Manchester City en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Aston Villa recibe al Manchester City este sábado en Villa Park en un duelo de Premier League que enfrenta a dos de los equipos con mayor protagonismo en Europa esta temporada.

El City llega como líder indiscutible del campeonato inglés, con siete victorias en siete jornadas y tres puntos de ventaja sobre sus perseguidores más inmediatos. Enzo Maresca ha construido un equipo que no ha cedido un solo punto en la liga, y el noruego Erling Haaland estará disponible de inicio tras superar el golpe recibido frente al Ipswich.

El conjunto de Unai Emery, en cambio, atraviesa un momento de transición con mucho potencial. El técnico español cumple cuatro años al frente de un club que ha pasado de luchar por no descender a competir en la fase de grupos de la Champions League. La victoria 3-1 ante el Viking en casa esta semana reforzó la confianza del vestuario.

Emery ha renovado profundamente la plantilla tras la marcha de figuras como Emiliano Martínez y Ollie Watkins, y los nuevos fichajes están respondiendo. Nicolas Jackson ya suma cinco goles, mientras que el portero Zion Suzuki ha dado solidez a la defensa con su capacidad de juego desde atrás.

Por el lado visitante, Phil Foden llega en estado de gracia tras firmar un hat-trick en la Champions League ante el AEK Atenas. Maresca también tiene en Rayan Cherki una amenaza constante entre líneas, aunque el técnico italiano sigue trabajando para encontrar el equilibrio táctico ideal con el joven francés.

El partido promete ser un examen de altura para un Villa que busca demostrar que puede competir de tú a tú con los mejores de Inglaterra. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Aston Villa contra Manchester City alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashP. TorresP. TorresVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfI. MaatsenI. MaatsenJ. McGinnJ. McGinnR. BarkleyR. BarkleyB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiJ. GvardiolJ. GvardiolE. AndersonE. AndersonI. NdiayeI. NdiayeA. BouaddiA. BouaddiJ. DokuJ. DokuEnzo FernándezEnzo FernándezE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Manchester City

Manager

  • U. Emery
  • E. Maresca

Unai Emery no podrá contar con Amadou Onana, Matteo Ruggeri ni Aaron Wan-Bissaka por lesión. El once probable del Aston Villa apunta a Zion Suzuki en portería, con una línea defensiva formada por Matty Cash, Pau Torres, Victor Nilsson Lindelöf e Ian Maatsen, y un centro del campo con John McGinn, Ross Barkley, Boubacar Kamara y Joao Gomes. Emiliano Buendía y Nicolas Jackson completarían el ataque.

En el Manchester City, Antoine Semenyo es baja confirmada por lesión. Enzo Maresca tiene dudas sobre la disponibilidad de Nico O'Reilly, Matheus Nunes y Mateo Kovacic, quienes están siendo evaluados. Erling Haaland es el único jugador que el técnico ha confirmado como totalmente apto para el partido. El once probable visitante sitúa a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una defensa de Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi y Josko Gvardiol, y un mediocampo con Elliot Anderson, Iliman Ndiaye y Ayyoub Bouaddi, y Jeremy Doku, Enzo Fernández y Haaland en ataque.

Forma

AVL

AVL - Formulario

SEV
W1-3
BRE
D2-2
FB
W6-0
NEW
W0-1
VIK
W3-1
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MCI

MCI - Formulario

SUN
W5-3
LIV
W0-3
PSG
L2-4
IPS
W3-2
AEK
W5-1
Gol marcado (encajado)
18/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Aston Villa llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-1 ante el Viking en la Champions League, y antes de eso superaron al Newcastle por 1-0 en la Premier League. En esos cinco encuentros, los de Emery han marcado 13 goles y encajado seis.

El Manchester City, por su parte, ha ganado sus cuatro últimos partidos tras una derrota ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. Su resultado más reciente fue una victoria 5-1 ante el AEK Atenas en Europa, y antes ganaron al Ipswich 3-2 en la liga. En sus últimos cinco encuentros, los ciudadanos han anotado 18 goles y recibido 12.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Aston VillaEmpateManchester City
3
0
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
7Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de mayo de 2026 en la Premier League, con el Aston Villa ganando 2-1 como visitante en el Etihad Stadium. En los últimos cinco duelos directos, el Villa ha ganado tres y el City dos, con resultados que incluyen victorias locales para ambos en Villa Park. El conjunto de Birmingham ha mostrado solidez en esta rivalidad reciente, aunque el City se impuso por 4-1 en abril de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
10
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
17
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
W
D
L
D
D
18
CoventryCoventryCOV
7205614-86
L
W
W
L
L
19
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto de la tabla, lo que lo convierte en el favorito claro para extender su racha perfecta. El Aston Villa llega al partido desde la duodécima posición, lo que convierte este choque en una oportunidad para los locales de acercarse a la zona europea y demostrar que pueden medirse con el mejor equipo del campeonato.

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