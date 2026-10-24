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Premier League - Jornada 8 24 oct 2026 - 07:30 Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Manchester City en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Aston Villa recibe al Manchester City este sábado en Villa Park en un duelo de Premier League que enfrenta a dos de los equipos con mayor protagonismo en Europa esta temporada.

El City llega como líder indiscutible del campeonato inglés, con siete victorias en siete jornadas y tres puntos de ventaja sobre sus perseguidores más inmediatos. Enzo Maresca ha construido un equipo que no ha cedido un solo punto en la liga, y el noruego Erling Haaland estará disponible de inicio tras superar el golpe recibido frente al Ipswich.

El conjunto de Unai Emery, en cambio, atraviesa un momento de transición con mucho potencial. El técnico español cumple cuatro años al frente de un club que ha pasado de luchar por no descender a competir en la fase de grupos de la Champions League. La victoria 3-1 ante el Viking en casa esta semana reforzó la confianza del vestuario.

Emery ha renovado profundamente la plantilla tras la marcha de figuras como Emiliano Martínez y Ollie Watkins, y los nuevos fichajes están respondiendo. Nicolas Jackson ya suma cinco goles, mientras que el portero Zion Suzuki ha dado solidez a la defensa con su capacidad de juego desde atrás.

Por el lado visitante, Phil Foden llega en estado de gracia tras firmar un hat-trick en la Champions League ante el AEK Atenas. Maresca también tiene en Rayan Cherki una amenaza constante entre líneas, aunque el técnico italiano sigue trabajando para encontrar el equilibrio táctico ideal con el joven francés.

El partido promete ser un examen de altura para un Villa que busca demostrar que puede competir de tú a tú con los mejores de Inglaterra. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Unai Emery no podrá contar con Amadou Onana, Matteo Ruggeri ni Aaron Wan-Bissaka por lesión. El once probable del Aston Villa apunta a Zion Suzuki en portería, con una línea defensiva formada por Matty Cash, Pau Torres, Victor Nilsson Lindelöf e Ian Maatsen, y un centro del campo con John McGinn, Ross Barkley, Boubacar Kamara y Joao Gomes. Emiliano Buendía y Nicolas Jackson completarían el ataque.

En el Manchester City, Antoine Semenyo es baja confirmada por lesión. Enzo Maresca tiene dudas sobre la disponibilidad de Nico O'Reilly, Matheus Nunes y Mateo Kovacic, quienes están siendo evaluados. Erling Haaland es el único jugador que el técnico ha confirmado como totalmente apto para el partido. El once probable visitante sitúa a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una defensa de Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi y Josko Gvardiol, y un mediocampo con Elliot Anderson, Iliman Ndiaye y Ayyoub Bouaddi, y Jeremy Doku, Enzo Fernández y Haaland en ataque.

Forma

El Aston Villa llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-1 ante el Viking en la Champions League, y antes de eso superaron al Newcastle por 1-0 en la Premier League. En esos cinco encuentros, los de Emery han marcado 13 goles y encajado seis.

El Manchester City, por su parte, ha ganado sus cuatro últimos partidos tras una derrota ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. Su resultado más reciente fue una victoria 5-1 ante el AEK Atenas en Europa, y antes ganaron al Ipswich 3-2 en la liga. En sus últimos cinco encuentros, los ciudadanos han anotado 18 goles y recibido 12.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de mayo de 2026 en la Premier League, con el Aston Villa ganando 2-1 como visitante en el Etihad Stadium. En los últimos cinco duelos directos, el Villa ha ganado tres y el City dos, con resultados que incluyen victorias locales para ambos en Villa Park. El conjunto de Birmingham ha mostrado solidez en esta rivalidad reciente, aunque el City se impuso por 4-1 en abril de 2024.

Clasificación

En la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto de la tabla, lo que lo convierte en el favorito claro para extender su racha perfecta. El Aston Villa llega al partido desde la duodécima posición, lo que convierte este choque en una oportunidad para los locales de acercarse a la zona europea y demostrar que pueden medirse con el mejor equipo del campeonato.