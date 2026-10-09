¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoLeeds
¡Mira aquí! HBO Max¡Mira aquí! UNIVERSO
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Arsenal vs Leeds: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

Arsenal vs Leeds
Arsenal
Leeds
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Arsenal y Leeds. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Emirates Stadium de Londres acoge este partido de Premier League entre Arsenal y Leeds United, con los Gunners buscando consolidar su posición en la parte alta de la tabla tras un inicio de temporada irregular. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 6
Emirates Stadium

Cómo sintonizar el Arsenal vs Leeds

El Arsenal vs Leeds se puede ver en directo a través de HBO Max y UNIVERSO.

HBO Max

HBO Max

Ver aquí

UNIVERSO

UNIVERSO

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

El conjunto de Mikel Arteta llega a este compromiso con varias bajas importantes en su plantilla, lo que complica la tarea de mantener el ritmo en una temporada que también incluye compromisos europeos de alto nivel en la Champions League.

Los de Daniel Farke, por su parte, llegan desde el quinto puesto de la clasificación con la intención de dar la sorpresa en el norte de Londres. Leeds ha mostrado solidez en sus últimas salidas y no viaja como mero comparsa.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Arsenal, que ha dominado los enfrentamientos directos de los últimos años de forma contundente. Los visitantes necesitarán una actuación sobresaliente para romper esa tendencia.

Con bajas sensibles en ambos bandos y mucho en juego en términos de posicionamiento en la tabla, este partido promete intensidad desde el primer minuto.

Noticias de los equipos y escuadras

Arsenal contra Leeds alineaciones probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formación
Leeds crest
Leeds
LEE
3-5-2
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriC. MosqueraC. MosqueraJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielM. OedegaardM. OedegaardM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyE. EzeE. EzeB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceV. GyoekeresV. GyoekeresJ. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachE. AmpaduE. AmpaduD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. Okafor
Leeds crest
Leeds
LEE
4-2-3-1
Arsenal

Once inicial

Leeds

Manager

  • M. Arteta
  • D. Farke

Arteta no podrá contar con una lista considerable de jugadores para este encuentro. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz, Christos Tzolis, Ezri Konsa y Max Dowman están todos en la enfermería. El once probable del Arsenal parte con David Raya bajo palos, una defensa formada por Calafiori, Hincapié, Timber y Gabriel, con Ødegaard, Bruno Guimarães y Madueke en el centro del campo, y Saka, Eze y Gyökeres arriba.

Los visitantes también afrontan el partido con ausencias. Farke no podrá contar con Mateo Joseph, Joe Rodon, Harry Wilson ni Jean Bahoya. La alineación prevista de Leeds sitúa a Trafford en portería, con una línea defensiva de Elvedi, Muharemovic, Justin y Gudmundsson, Tanaka y Bogle en el doble pivote, Stach y Ampadu como interiores, y Calvert-Lewin junto a Okafor en ataque.

Forma

ARS

ARS - Formulario

CHE
W2-1
NAP
W0-1
SUN
W0-2
IPS
W2-4
BHA
L3-0
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LEE

LEE - Formulario

BRE
D1-1
BHA
D1-1
CHE
L6-3
NEW
W4-1
CRY
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Arsenal llega con un balance de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 3-0 ante Brighton en Premier League, aunque antes encadenaron victorias ante Sunderland en liga, Ipswich en la Carabao Cup y el Nápoles en la fase de liga de la Champions League. En total, el equipo ha marcado nueve goles y encajado cinco en ese tramo.

Leeds acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue un empate sin goles ante Crystal Palace. La derrota más llamativa fue la sufrida ante el Chelsea en la Carabao Cup por 6-3, aunque en liga han mostrado mayor consistencia defensiva, con tres partidos sin encajar más de un gol.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ArsenalEmpateLeeds
5
0
0
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Leeds badge
Leeds
LEE
0
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Leeds badge
Leeds
LEE
1
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
F
16Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 31 de enero de 2026 en Elland Road, con Arsenal imponiéndose por 0-4. En los últimos cinco duelos directos en Premier League, Arsenal ha ganado cuatro y Leeds ninguno, con un empate que no figura en el registro. Los Gunners han marcado 16 goles y encajado solo uno en esos cinco partidos, una diferencia que refleja el dominio reciente del equipo londinense en esta rivalidad.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que Leeds se sitúa en el quinto puesto. Los visitantes llegan con opciones reales de acercarse a los puestos de cabeza con una victoria, lo que convierte este desplazamiento en una prueba de máxima exigencia con implicaciones directas en la parte alta de la tabla.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google