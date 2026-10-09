Cómo ver Arsenal vs Leeds: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

El Emirates Stadium de Londres acoge este partido de Premier League entre Arsenal y Leeds United, con los Gunners buscando consolidar su posición en la parte alta de la tabla tras un inicio de temporada irregular. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Cómo sintonizar el Arsenal vs Leeds

El Arsenal vs Leeds se puede ver en directo a través de HBO Max y UNIVERSO.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Mikel Arteta llega a este compromiso con varias bajas importantes en su plantilla, lo que complica la tarea de mantener el ritmo en una temporada que también incluye compromisos europeos de alto nivel en la Champions League.

Los de Daniel Farke, por su parte, llegan desde el quinto puesto de la clasificación con la intención de dar la sorpresa en el norte de Londres. Leeds ha mostrado solidez en sus últimas salidas y no viaja como mero comparsa.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Arsenal, que ha dominado los enfrentamientos directos de los últimos años de forma contundente. Los visitantes necesitarán una actuación sobresaliente para romper esa tendencia.

Con bajas sensibles en ambos bandos y mucho en juego en términos de posicionamiento en la tabla, este partido promete intensidad desde el primer minuto.

Noticias de los equipos y escuadras

Arteta no podrá contar con una lista considerable de jugadores para este encuentro. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz, Christos Tzolis, Ezri Konsa y Max Dowman están todos en la enfermería. El once probable del Arsenal parte con David Raya bajo palos, una defensa formada por Calafiori, Hincapié, Timber y Gabriel, con Ødegaard, Bruno Guimarães y Madueke en el centro del campo, y Saka, Eze y Gyökeres arriba.

Los visitantes también afrontan el partido con ausencias. Farke no podrá contar con Mateo Joseph, Joe Rodon, Harry Wilson ni Jean Bahoya. La alineación prevista de Leeds sitúa a Trafford en portería, con una línea defensiva de Elvedi, Muharemovic, Justin y Gudmundsson, Tanaka y Bogle en el doble pivote, Stach y Ampadu como interiores, y Calvert-Lewin junto a Okafor en ataque.

Forma

Arsenal llega con un balance de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 3-0 ante Brighton en Premier League, aunque antes encadenaron victorias ante Sunderland en liga, Ipswich en la Carabao Cup y el Nápoles en la fase de liga de la Champions League. En total, el equipo ha marcado nueve goles y encajado cinco en ese tramo.

Leeds acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue un empate sin goles ante Crystal Palace. La derrota más llamativa fue la sufrida ante el Chelsea en la Carabao Cup por 6-3, aunque en liga han mostrado mayor consistencia defensiva, con tres partidos sin encajar más de un gol.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 31 de enero de 2026 en Elland Road, con Arsenal imponiéndose por 0-4. En los últimos cinco duelos directos en Premier League, Arsenal ha ganado cuatro y Leeds ninguno, con un empate que no figura en el registro. Los Gunners han marcado 16 goles y encajado solo uno en esos cinco partidos, una diferencia que refleja el dominio reciente del equipo londinense en esta rivalidad.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que Leeds se sitúa en el quinto puesto. Los visitantes llegan con opciones reales de acercarse a los puestos de cabeza con una victoria, lo que convierte este desplazamiento en una prueba de máxima exigencia con implicaciones directas en la parte alta de la tabla.