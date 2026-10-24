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Premier League - Jornada 8 24 oct 2026 - 10:00 Emirates Stadium

Cómo ver Arsenal vs Everton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Emirates Stadium acoge este sábado un duelo de Premier League entre Arsenal y Everton, con los Gunners buscando mantener el ritmo en la defensa del título conquistado la temporada pasada.

Arsenal llega al partido con la moral alta tras arrancar un empate a dos en el Allianz Arena ante Bayern Múnich en la Liga de Campeones, resultado que extiende su impresionante racha invicta en la fase de liga europea. Martín Odegaard fue el gran protagonista con un pase magistral que desencadenó el primer gol de los suyos, y el capitán noruego destacó el carácter del equipo para reponerse tras ir perdiendo.

El nuevo fichaje Bruno Guimarães, llegado desde Newcastle por 75 millones de libras, ha ido ganando protagonismo bajo las órdenes de Mikel Arteta. El centrocampista brasileño reconoció que su salida del norte de Inglaterra fue emocionalmente difícil, pero aseguró que está disfrutando de su etapa en el Arsenal y que el objetivo es ganar todo lo posible.

Everton, dirigido por David Moyes, afronta el partido desde la octava posición de la tabla, con una dinámica reciente irregular que incluye una derrota ante el Chelsea y un empate frente al Hull City. Los Toffees necesitan sumar puntos para consolidarse en la parte media de la clasificación y alejarse de cualquier zona de preocupación.

El duelo entre estos dos clubes siempre genera intensidad, y el Arsenal necesita una victoria en casa para seguir presionando en lo más alto de la Premier League. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Mikel Arteta no podrá contar con William Saliba, Christos Tzolis, Piero Hincapié ni Bukayo Saka por lesión. El once probable del Arsenal incluye a David Raya bajo palos, una defensa formada por Riccardo Calafiori, Ben White, Gabriel y Ezri Konsa, con Odegaard, Guimarães y Declan Rice en el centro del campo, y Eberechi Eze, Noni Madueke y Kai Havertz en ataque.

David Moyes no registra bajas por lesión ni suspensión en su convocatoria. El once previsto del Everton sitúa a Jordan Pickford en portería, con Vitaliy Mykolenko, Jarrad Branthwaite, James Tarkowski y Ainsley Maitland-Niles en defensa, y una línea de mediocampo y ataque compuesta por Jack Grealish, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner, Merlin Roehl y Thierno Barry.

Forma

Arsenal presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate a dos ante Bayern Múnich en la Liga de Campeones, mientras que antes de ese encuentro los Gunners ganaron al Nottingham Forest por 0-1 y al Lille por 3-0. La única derrota en ese tramo llegó ante el Brighton por 3-0. En total, el Arsenal ha marcado ocho goles y encajado seis en esos cinco compromisos.

Everton acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. Los Toffees perdieron ante el Chelsea por 2-0 en su partido más reciente, aunque antes habían igualado 2-2 con el Hull City. Su mejor resultado en ese período fue la victoria 1-0 ante el Ipswich. En cinco partidos, el equipo de Moyes ha anotado cuatro goles y recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de marzo de 2026 en el Emirates Stadium, con victoria del Arsenal por 2-0 en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Arsenal se ha impuesto en tres ocasiones, con un empate y una victoria para el Everton. Los Gunners han marcado seis goles en esos cinco partidos, mientras que el Everton ha anotado tres.

Clasificación

En la Premier League, Arsenal ocupa la segunda posición, lo que lo sitúa en plena pelea por el liderato como campeón defensor. Everton se encuentra en el octavo puesto, en una zona media de la tabla donde cada punto cuenta para alejarse de la parte baja.