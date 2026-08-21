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Premier League - Jornada 1 21 ago 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Cómo ver Arsenal vs Coventry en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de UNIVERSO. A continuación encontrarás las opciones de transmisión en vivo disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Emirates Stadium acoge este viernes el partido inaugural de la Premier League 2026/27, con Arsenal recibiendo a Coventry City en un choque que marca el regreso de los Sky Blues a la máxima categoría del fútbol inglés.

Los Gunners llegan al arranque de temporada como campeones vigentes, con Mikel Arteta buscando algo que ningún equipo del Arsenal ha logrado desde 1935: defender el título de manera consecutiva. La victoria en la Community Shield ante el Manchester City, por 3-0, reforzó la confianza en el norte de Londres.

Sin embargo, Arteta afronta el estreno con problemas defensivos. Jurrien Timber y William Saliba están en la enfermería, y el club trabaja contrarreloj en el mercado de fichajes para reforzar esa línea. Se espera que Cristhian Mosquera ocupe un puesto en la zaga en el once inicial proyectado.

Coventry, por su parte, regresa a la élite bajo las órdenes de Frank Lampard, quien ha reconocido que sigue recibiendo consejos de su exentrenador José Mourinho mientras prepara a su equipo para los desafíos del máximo nivel. El debut en el Emirates no podía ser más exigente.

Los visitantes llegan con sus propias bajas. Haji Wright, el delantero internacional con Estados Unidos, se perderá hasta tres meses por una lesión grave en el cuádriceps, lo que supone un golpe significativo para los planes ofensivos de Lampard. A eso se suman las ausencias de Luke Woolfenden, Frank Onyeka y Ephron Mason-Clark.

Aun así, Coventry llega con cierta confianza tras dos victorias en sus últimos amistosos de pretemporada, incluyendo un 3-1 ante el Espanyol y un 2-0 frente al Mónaco.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, los canales de televisión disponibles y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Arsenal afronta el partido con dos bajas defensivas confirmadas: Jurrien Timber y William Saliba no estarán disponibles. El once proyectado por Mikel Arteta sitúa a David Raya bajo palos, con una línea defensiva formada por Riccardo Calafiori, Ben White, Cristhian Mosquera y Gabriel. Declan Rice, Martin Ødegaard y Myles Lewis-Skelly forman el centro del campo, mientras que Kai Havertz, Noni Madueke y Christos Tzolis completan el ataque.

Coventry llega al Emirates con varias ausencias importantes. Haji Wright estará fuera entre dos y tres meses por una lesión en el cuádriceps, mientras que Luke Woolfenden, Frank Onyeka y Ephron Mason-Clark también se pierden el partido. Frank Lampard dispone de Carl Rushworth en portería, con un bloque que incluye a Milan van Ewijk, Bobby Thomas, Aurele Amenda y Jay Dasilva en defensa, y Ellis Simms y Brandon Thomas-Asante como referencias ofensivas.

Forma

Arsenal llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Los Gunners arrancaron la pretemporada con un triunfo ante el Girona por 4-1 y cerraron el período preparatorio con una victoria en la Community Shield ante el Manchester City por 3-0, aunque también sufrieron una derrota ante el Real Betis por 3-1 en los amistosos de verano. En total, el equipo de Arteta anotó 10 goles y encajó 7 en esos cinco partidos.

Coventry presenta un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Los Sky Blues no perdieron ninguno de esos encuentros, con victorias ante el Espanyol por 3-1 y ante el Mónaco por 2-0 en la pretemporada, además de triunfos en el Championship ante el Watford por 4-0 y ante el Wrexham por 3-1. El único punto que se les escapó fue el empate sin goles frente al Northampton.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes data de enero de 2014, cuando Arsenal venció a Coventry por 4-0 en la Copa. Antes de ese partido, los Gunners también se impusieron por 6-1 en la Copa de la Liga en septiembre de 2012. En los cinco precedentes registrados, Arsenal ganó en cuatro ocasiones y Coventry no logró ninguna victoria, con los londinenses anotando 16 goles y encajando tan solo 2.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que Coventry City se sitúa en el séptimo lugar.