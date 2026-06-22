Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Argentina vs Austria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Austria se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los detalles del canal y el enlace para acceder a la transmisión en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina y Austria se miden en el Dallas Stadium de Arlington en un partido del Grupo J del Mundial 2026 que puede definir el liderato de la zona. Los campeones del mundo buscan su segunda victoria consecutiva en el torneo y consolidar su posición en lo más alto de la tabla.

La Albiceleste llega con la confianza intacta tras golear a Argelia 3-0 en su debut. Lionel Messi y compañía demostraron un nivel de juego que generó polémica: la Federación Argelina presentó una queja formal ante la FIFA por las decisiones arbitrales del encuentro, alegando que Messi y Alexis Mac Allister merecían ver la tarjeta roja. El equipo de Lionel Scaloni no parece perturbado por esa controversia.

Austria, por su parte, llega al partido con el mismo saldo de puntos que Argentina tras derrotar a Jordania 3-1 en su estreno. Ralf Rangnick ha construido un equipo sólido y difícil de batir, capaz de presionar alto y generar transiciones peligrosas. Su arranque en el torneo fue convincente.

El conjunto austriaco tiene en David Alaba y Marcel Sabitzer a dos piezas con experiencia en los grandes escenarios europeos. Xaver Schlager y Nicolas Seiwald controlan el centro del campo con orden y energía, lo que plantea un desafío real para la creación argentina.

Para Argentina, la figura de Messi sigue siendo el eje de todo. Con este probable siendo su último Mundial, cada partido adquiere una dimensión especial. La afición argentina ha seguido al equipo con una entrega que va más allá del fútbol, como quedó demostrado en Kansas City durante el debut.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el horario de inicio y las novedades en las alineaciones.

Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni no reporta bajas ni suspensiones en el plantel argentino de cara a este partido. El técnico campeón del mundo tiene previsto alinear a Damián Martínez bajo los tres palos, con una defensa formada por Facundo Medina, Cristian Romero, Nahuel Molina y Lisandro Martínez. En el mediocampo, Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister darían forma al bloque central, mientras que Lautaro Martínez y Lionel Messi conformarían el ataque.

En el bando austriaco, Ralf Rangnick tampoco registra lesionados ni sancionados. Alexander Schlager formaría en portería, con Philipp Lienhart, David Alaba y Phillipp Mwene en defensa. Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid, Xaver Schlager y Nicolas Seiwald disputarían el mediocampo, con Sasa Kalajdzic como referencia ofensiva. Se actualizará la información si hay cambios antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argentina llega al partido con un rendimiento perfecto en sus últimos cinco encuentros: cinco victorias, ningún empate y ninguna derrota. Los campeones del mundo han marcado 15 goles y encajado solo uno en ese tramo, con victorias ante Argelia (3-0) en el Mundial, Islandia (3-0) y Honduras (2-0) en amistosos, y goleadas ante Zambia (5-0) y Mauritania (2-1).

Austria también llega en un momento de forma notable, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los austriacos ganaron a Jordania 3-1 en su debut mundialista, y antes habían superado a Túnez (1-0) y Corea del Sur (1-0) en amistosos. Su resultado más abultado fue el 5-1 ante Ghana. El único punto que no se llevaron fue en el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de los últimos cinco enfrentamientos entre Argentina y Austria no están disponibles en este momento. El historial directo entre ambas selecciones se actualizará cuando la información esté confirmada.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo J, Argentina ocupa el primer puesto de la clasificación, mientras que Austria se sitúa en segunda posición.