Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo J Kansas City Stadium

Cómo ver Argentina vs Algeria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Argelia se puede seguir en directo a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de TV y las opciones de streaming en vivo disponibles para este encuentro del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina abre su defensa del título mundialista ante Argelia en el Kansas City Stadium, en un duelo del Grupo J que marca el verdadero inicio del torneo para la Albiceleste. Lionel Scaloni lleva a sus campeones a una cita que, sobre el papel, parece favorable, pero que exige máxima concentración desde el primer minuto.

Argentina llega al torneo como el equipo número uno del ranking FIFA, una distinción recuperada justo cuando arranca el Mundial 2026. Los de Scaloni vienen de cinco victorias consecutivas en amistosos, con 12 goles anotados y tan solo uno encajado, y presentan una once que incluye a Lionel Messi, Lautaro Martínez y un mediocampo de primer nivel encabezado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Enzo Fernández, pilar del centro del campo argentino desde el Mundial de Qatar, ha reconocido públicamente que sueña con heredar el brazalete de capitán de Messi. Por ahora, el de Chelsea se centra en rendir al máximo en cada partido mientras comparte vestuario con el mejor jugador de la historia.

Argelia, por su parte, llega con la moral alta tras una racha reciente notable. Los dirigidos por Vladimir Petkovic vencieron a Holanda y golearon a Bolivia en sus últimos dos compromisos, con Riyad Mahrez como referente ofensivo y una generación de jugadores que militan en los mejores campeonatos europeos.

El equipo argelino llega al Grupo J como líder provisional de la clasificación, lo que refleja el respeto que genera esta selección dentro del torneo. Con jugadores como Houssem Aouar, Mohamed Amoura y Amine Gouiri, Petkovic dispone de recursos para plantear problemas a cualquier rival.

El duelo entre ambas selecciones tiene escasos precedentes: solo se han enfrentado una vez, en un amistoso en 2007 que terminó con victoria argentina por 4-3, un marcador que anticipa que los goles podrían ser protagonistas también esta vez.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, los canales de televisión disponibles y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni no registra bajas por lesión ni sancionados para este partido. El técnico argentino alinea un once con Damián Martínez bajo palos, una defensa formada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Facundo Medina y Nicolás Otamendi, y un mediocampo con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. En ataque, Lionel Messi y Thiago Almada acompañan a Lautaro Martínez como referencia. Cabe señalar que Marcos Senesi fue incorporado al grupo como reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi, aunque no figura en el once proyectado.

Argelia tampoco presenta bajas confirmadas. Vladimir Petkovic dispone de su once de gala, con Luca Zidane en portería, una línea defensiva compuesta por Achref Abada, Rayan Ait Nouri, Ramy Bensebaini y Aissa Mandi, y un bloque central con Ramiz Zerrouki y Nabil Bentaleb. Houssem Aouar y Riyad Mahrez tienen libertad de movimiento en la mediapunta, mientras que Mohamed Amoura y Amine Gouiri completan el ataque. Se actualizará la información si se producen novedades antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Alineación probable de Austria (4-2-3-1)

Portero: Alexander Schlager

Defensas: Konrad Laimer, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene

Mediocampistas defensivos: Xavier Schlager, Nicolas Seiwald

Mediocampistas ofensivos: Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch

Delantero: Marko Arnautović

Alineación probable de Jordania (3-4-3)

Portero: Yazeed Abulaila

Defensas: Saleem Obaid, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib

Mediocampistas: Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha

Delanteros: Mousa Al-Tamari, Ali Olwan, Odeh Fakhoury

Forma

Argentina llega al Mundial en un estado de forma sobresaliente. Los de Scaloni acumulan cinco victorias seguidas en amistosos, con un balance de 12 goles a favor y solo uno en contra. Su último partido fue una victoria por 3-0 ante Islandia el 10 de junio, y antes de eso golearon a Zambia por 5-0 en marzo. En total, la Albiceleste no ha perdido ninguno de sus últimos cinco compromisos y ha mantenido la portería a cero en tres de ellos.

Argelia también llega con buenas sensaciones. Los argelinos suman tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con 12 goles marcados y 3 encajados. El resultado más reciente fue una contundente victoria por 4-0 ante Bolivia el 11 de junio, y antes de eso se impusieron por 1-0 a Holanda. Su única derrota en ese período fue ante Nigeria por 2-0 en la Copa Africana de Naciones en enero. El conjunto de Petkovic anotó siete goles en un solo partido ante Guatemala, lo que da muestra de su potencial ofensivo.

Clima

El pronóstico del tiempo para el partido en Santa Clara, CA, United States es el siguiente:

El pronóstico del tiempo para el partido en Santa Clara, CA, United States es el siguiente:

Para el martes 16 de junio de 2026 a las 21:00, se espera una temperatura de 19°C con condiciones de cielo despejado, viento del noroeste a 5 mph y un 0% de probabilidad de lluvia.

Historial de Enfrentamientos Directos

ARG Último partidos ALG 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Argentina 4 - 3 Algeria 4 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre Argentina y Argelia es prácticamente inexistente a nivel de competiciones oficiales. El único antecedente registrado entre ambas selecciones data del 5 de junio de 2007, cuando Argentina venció a Argelia por 4-3 en un partido amistoso. Aquel encuentro, disputado hace casi dos décadas, es el único cara a cara entre ambas escuadras, lo que convierte este duelo del Grupo J en el primero en un torneo oficial.

Clasificación

En la tabla del Grupo J de la Copa del Mundo, Argelia ocupa la primera posición y Argentina la segunda antes de que arranque la fase de grupos.