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Cómo ver Alemania vs Ivory Coast en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Alemania y Costa de Marfil se podrá ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Alemania y Costa de Marfil se miden en el Toronto Stadium en un duelo del Grupo E de la Copa del Mundo 2026 que puede definir el rumbo de ambas selecciones en el torneo.

Los alemanes llegan como líderes del grupo tras una apertura contundente. La goleada 7-1 sobre Curazao dejó pocas dudas sobre la capacidad ofensiva del equipo de Julian Nagelsmann, aunque también generó ruido extradeportivo: Lothar Matthäus criticó públicamente las declaraciones de Jürgen Klopp sobre las decisiones tácticas del seleccionador, un debate que Klopp intentó cerrar con una disculpa pública.

Costa de Marfil, por su parte, arrancó el Mundial con una victoria trabajada ante Ecuador por 1-0 y ocupa el segundo puesto del grupo. Los Elefantes mostraron solidez defensiva y capacidad para gestionar partidos ajustados, virtudes que necesitarán ante una Alemania que viene de marcar siete goles.

La actualidad del conjunto marfileño tiene, no obstante, una sombra fuera del campo. El delantero Elye Wahi está siendo investigado por las autoridades francesas en relación con una presunta tarjeta amarilla intencionada en un partido de la Ligue 1, aunque el jugador continúa disponible para el seleccionador Emerse Fae en este Mundial.

Ambos equipos llegan a Toronto con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco compromisos, lo que convierte este partido en un choque entre dos de los equipos en mejor forma del torneo.

Para saber cómo y dónde seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

El seleccionador alemán Julian Nagelsmann no ha comunicado bajas por lesión ni suspensiones de cara a este partido, y el cuerpo técnico no ha dado a conocer un once titular provisional. Se esperan novedades más próximas a la fecha del encuentro.

En el bando de Costa de Marfil, Emerse Fae tampoco ha informado de ausencias por lesión o sanción. Al igual que en el caso alemán, el once probable no ha sido confirmado y la información se actualizará cuando esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Alemania presenta un balance perfecto en sus últimos cinco partidos, con cinco victorias y ninguna derrota. La más reciente fue la aplastante victoria por 7-1 ante Curazao en la fase de grupos del Mundial, seguida de un triunfo por 1-2 frente a Estados Unidos en un amistoso. En total, Die Mannschaft ha marcado 17 goles y encajado solo 4 en esos cinco compromisos, incluyendo victorias ante Finlandia (4-0), Ghana (2-1) y Suiza (3-4).

Costa de Marfil también llega en un momento de forma notable, con cuatro victorias en los últimos cinco partidos y una sola derrota. Los Elefantes ganaron su debut mundialista ante Ecuador (1-0) y antes habían derrotado a Francia (1-2 en partido de visita), Escocia (1-0) y Corea del Sur (0-4). Su único tropiezo en este período fue una derrota por 3-2 ante Egipto en la Copa Africana de Naciones en enero.

Historial de Enfrentamientos Directos

ALE Último partidos CIV 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Alemania 2 - 2 Ivory Coast 2 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial reciente entre ambas selecciones es extremadamente limitado según los datos disponibles. El único antecedente registrado en los últimos encuentros es un empate a dos goles en un amistoso disputado el 18 de noviembre de 2009, cuando Alemania recibió a Costa de Marfil. No existen más precedentes documentados entre estos dos equipos en el período analizado.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo E, Alemania ocupa la primera posición, mientras que Costa de Marfil se sitúa en el segundo puesto.