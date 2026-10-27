Cómo ver AC Milán vs Bologna: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

El Milan recibe al Bologna en San Siro en la novena jornada de Serie A, con el conjunto rossonero buscando encadenar su tercera victoria consecutiva en el campionato. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 9 28 oct 2026 - 13:30 San Siro

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Acerca del encuentro

Ruben Amorim llega al partido con la moral reforzada tras el contundente 2-0 en Udine, donde Christian Pulisic abrió el marcador en el minuto 6 y Omari Hutchinson sentenció en la segunda parte. El técnico portugués, sin embargo, sigue gestionando una enfermería repleta que le complica la planificación semana a semana.

El Bologna, por su parte, llega a Milán con la confianza renovada tras el cambio en el banquillo de Tedesco a Raffaele Palladino. Los rossoblù han sumado siete puntos en sus últimas cuatro jornadas de liga, y el reciente 2-0 al Cagliari les da argumentos para medirse al Milan con ambición.

La baja del Milan en la tabla no refleja del todo su potencial: los rossoneri ocupan el cuarto puesto y tienen en el punto de mira los puestos de podio. El Bologna, en cambio, necesita puntos para alejarse de la zona de peligro y consolidar su recuperación bajo las órdenes de Palladino.

Un duelo de mitad de semana en el que el Milan parte como favorito en casa, pero en el que el Bologna tiene el talento y el momento para complicar las cosas.

Noticias de los equipos y escuadras

Ruben Amorim no podrá contar con hasta ocho jugadores para este partido. Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Mario Gila, Pietro Terracciano, Samuel Chukwueze y Ruben Loftus-Cheek están todos en la enfermería. El once probable del Milan contempla a Maignan bajo palos, con De Winter, Pavlovic y Tomori en defensa, Estupiñán como lateral izquierdo y Bartesaghi en una posición más adelantada; Hutchinson, Musah, Jashari y Bartesaghi configurarían el centro del campo, con Pulisic y Cisse en ataque.

Raffaele Palladino también afronta bajas: Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli y Jay Enem no están disponibles. El once probable del Bologna apunta a Skorupski en portería, con Casale, Darmian y Theate en defensa, Zortea, Pobega, Ferguson y Miranda en el mediocampo, y Bernardeschi, Odgaard y Mbangula formando el tridente ofensivo. Se esperan actualizaciones sobre disponibilidades más cerca del inicio del partido.

Forma

El Milan llega con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con once goles a favor y cinco en contra. El resultado más reciente fue el 2-0 ante el Udinese en Serie A, al que hay que sumar el 3-2 sobre el Atalanta en liga y el 4-0 al Salzburgo en Europa. La única derrota de esta racha llegó ante el Bournemouth en Europa League por 0-3, mientras que el empate fue el 1-1 contra el Sassuolo en el campionato.

El Bologna presenta una trayectoria de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con cinco goles marcados y siete encajados. El triunfo más reciente fue el 2-0 ante el Cagliari en Serie A, aunque antes cayó 3-1 ante el Inter. Los empates llegaron frente al Torino y el Sassuolo, y la otra derrota fue ante el Nápoles.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de febrero de 2026 en Serie A, con victoria del Milan por 0-3 en el campo del Bologna. En los últimos cinco duelos directos, el Milan acumula tres victorias frente a dos del Bologna, con el único triunfo rossoblù en San Siro llegando en la Copa Italia de mayo de 2025. El balance de goles en este período es favorable al Milan, que ha mostrado solidez en los cruces recientes entre ambos clubes.

Clasificación

En la clasificación de Serie A, el Milan ocupa la cuarta posición, peleando por entrar en el podio, mientras que el Bologna se encuentra en el decimotercer puesto, en plena lucha por alejarse de los puestos comprometidos.