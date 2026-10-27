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Cómo ver AC Milán vs Bologna: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

AC Milán vs Bologna
AC Milán
Bologna
Serie A

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Serie A entre AC Milán y Bologna. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados la hora de inicio del partido y más.

El Milan recibe al Bologna en San Siro en la novena jornada de Serie A, con el conjunto rossonero buscando encadenar su tercera victoria consecutiva en el campionato. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Serie A - Jornada 9
San Siro

Cómo ver AC Milán vs Bologna en vivo hoy

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Acerca del encuentro

Ruben Amorim llega al partido con la moral reforzada tras el contundente 2-0 en Udine, donde Christian Pulisic abrió el marcador en el minuto 6 y Omari Hutchinson sentenció en la segunda parte. El técnico portugués, sin embargo, sigue gestionando una enfermería repleta que le complica la planificación semana a semana.

El Bologna, por su parte, llega a Milán con la confianza renovada tras el cambio en el banquillo de Tedesco a Raffaele Palladino. Los rossoblù han sumado siete puntos en sus últimas cuatro jornadas de liga, y el reciente 2-0 al Cagliari les da argumentos para medirse al Milan con ambición.

La baja del Milan en la tabla no refleja del todo su potencial: los rossoneri ocupan el cuarto puesto y tienen en el punto de mira los puestos de podio. El Bologna, en cambio, necesita puntos para alejarse de la zona de peligro y consolidar su recuperación bajo las órdenes de Palladino.

Un duelo de mitad de semana en el que el Milan parte como favorito en casa, pero en el que el Bologna tiene el talento y el momento para complicar las cosas.

Noticias de los equipos y escuadras

AC Milán contra Bologna alineaciones probables

4-2-3-1
AC Milán crest
AC Milán
MIL
page.match.formation.title
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicF. TomoriF. TomoriPervis EstupiñánPervis EstupiñánO. HutchinsonO. HutchinsonY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicA. JashariA. JashariD. BartesaghiD. BartesaghiA. CisseA. CisseL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaT. PobegaT. PobegaL. FergusonL. FergusonJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardS. MbangulaS. Mbangula
Bologna crest
Bologna
BOL
4-2-3-1
AC Milán

Once inicial

Bologna

Manager

  • R. Amorim
  • R. Palladino

Ruben Amorim no podrá contar con hasta ocho jugadores para este partido. Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Mario Gila, Pietro Terracciano, Samuel Chukwueze y Ruben Loftus-Cheek están todos en la enfermería. El once probable del Milan contempla a Maignan bajo palos, con De Winter, Pavlovic y Tomori en defensa, Estupiñán como lateral izquierdo y Bartesaghi en una posición más adelantada; Hutchinson, Musah, Jashari y Bartesaghi configurarían el centro del campo, con Pulisic y Cisse en ataque.

Raffaele Palladino también afronta bajas: Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli y Jay Enem no están disponibles. El once probable del Bologna apunta a Skorupski en portería, con Casale, Darmian y Theate en defensa, Zortea, Pobega, Ferguson y Miranda en el mediocampo, y Bernardeschi, Odgaard y Mbangula formando el tridente ofensivo. Se esperan actualizaciones sobre disponibilidades más cerca del inicio del partido.

Forma

MIL

MIL - Formulario

SAS
D1-1
SAL
W0-4
ATA
W3-2
BOU
L3-0
UDI
W0-2
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BOL

BOL - Formulario

NAP
L1-0
TOR
D1-1
LEC
W1-2
INT
L1-3
CGL
W0-2
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Milan llega con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con once goles a favor y cinco en contra. El resultado más reciente fue el 2-0 ante el Udinese en Serie A, al que hay que sumar el 3-2 sobre el Atalanta en liga y el 4-0 al Salzburgo en Europa. La única derrota de esta racha llegó ante el Bournemouth en Europa League por 0-3, mientras que el empate fue el 1-1 contra el Sassuolo en el campionato.

El Bologna presenta una trayectoria de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con cinco goles marcados y siete encajados. El triunfo más reciente fue el 2-0 ante el Cagliari en Serie A, aunque antes cayó 3-1 ante el Inter. Los empates llegaron frente al Torino y el Sassuolo, y la otra derrota fue ante el Nápoles.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AC MilánEmpateBologna
3
0
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
F
Copa Italia
AC Milán badge
AC Milán
MIL
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
F
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
8Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de febrero de 2026 en Serie A, con victoria del Milan por 0-3 en el campo del Bologna. En los últimos cinco duelos directos, el Milan acumula tres victorias frente a dos del Bologna, con el único triunfo rossoblù en San Siro llegando en la Copa Italia de mayo de 2025. El balance de goles en este período es favorable al Milan, que ha mostrado solidez en los cruces recientes entre ambos clubes.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
87102310+1322
W
W
W
D
W
3
RomaRomaROM
9630217+1421
W
D
W
D
D
4
AC MilánAC MilánMIL
8530167+918
W
W
D
W
D
5
ComoComoCOM
9522148+617
L
W
W
D
L
6
TorinoTorinoTOR
95131411+316
W
W
W
W
D
7
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
W
L
W
D
8
JuventusJuventusJUV
8422118+314
W
L
D
W
L
9
CagliariCagliariCGL
9414711-413
L
L
L
D
W
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
L
W
L
L
12
LecceLecceLEC
8305914-59
L
W
L
L
W
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
GénovaGénovaGEN
8215613-77
W
L
W
L
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
L
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
L
L
L
D
W
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Serie A, el Milan ocupa la cuarta posición, peleando por entrar en el podio, mientras que el Bologna se encuentra en el decimotercer puesto, en plena lucha por alejarse de los puestos comprometidos.

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