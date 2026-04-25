Steven Berghuis lanza un mensaje sorprendente: «Espero que el NAC...»

Tras el 0-2 del Ajax al NAC Breda, Steven Berghuis elogió el gol de Mika Godts y, tras verlo en ESPN, lo comparó con los de Zlatan Ibrahimovic.

El Ajax sentenció en la primera parte con los goles de Óscar Gloukh y Godts. Tras el descanso, el equipo apenas pudo jugar y se limitó a defender, aunque el NAC no creó peligro. Así, la ventaja se mantuvo intacta.

Tras el partido, el extremo derecho analizó: «En la primera parte fuimos muy efectivos y aprovechamos nuestras ocasiones, pero la segunda parte fue simplemente mala. No pudimos desarrollar nuestro juego ni mantener la posesión, y ese no es el nivel que queremos alcanzar».

Al repasar la jugada, en la que Godts recorrió medio campo sorteando rivales, Berghuis lo comparó sonriente con el famoso tanto de Ibrahimovic en 2004: «El de Zlatan fue mejor, jaja».

Durante la jugada ya sintió que era especial. «Seguía en el sprint, pero sabía que no recibiría ese balón. Lo remató de forma fantástica; está haciendo una temporada increíble y es muy importante para nosotros».

A pesar de los buenos momentos, el centrocampista criticó el juego tras el descanso. Destacó las muchas jugadas a balón parado del NAC y la incapacidad del Ajax para salir de la presión. «En esos momentos hay que dar bien los primeros pases y simplemente no lo conseguimos. Por suerte, estuvimos bien en defensa y Maarten (Paes, nota del editor) realizó algunas paradas importantes».

Para cerrar, deseó que el NAC se mantenga en la categoría: «El ambiente fue fantástico y he disfrutado mucho de esta noche en Breda».