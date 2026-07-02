Steijn es totalmente sincero sobre su relación con Van Gaal en el Ajax

Maurice Steijn conserva buenos recuerdos de su trabajo con Louis van Gaal en el Ajax y hubiera querido seguir colaborando con el asesor del consejo de supervisión, quien renunció el jueves.

«En las últimas cinco o seis semanas he mantenido un contacto muy intenso con el señor van Gaal», afirmó Steijn en Het Oranje Café. «Fue un contacto muy agradable. Hasta que terminó mi etapa allí». El técnico, que fichó por el Sparta de Róterdam, fue despedido por el Ajax tras un inicio de temporada desastroso.

«Después seguimos en contacto, aunque luego se fue diluyendo. En aquel periodo fue muy intenso y para mí fue estupendo contar con alguien con quien intercambiar ideas. Con un historial como el suyo», concluye Steijn, quien valora especialmente los amplios conocimientos futbolísticos de Van Gaal.

«En ese momento no había mucho conocimiento futbolístico en el club, así que intercambiar ideas con él sobre entrenamientos, partidos y alineaciones fue muy gratificante», añade el técnico de La Haya.

Lamenta no haber podido seguir trabajando con él: «Llegó un poco tarde, justo cuando la presión era inmensa».

Sin equipo por ahora, reconoce: «Prefiero quedarme en los Países Bajos, aunque no descarto el extranjero. Mi objetivo está en casa, pero todos los puestos están ocupados».

Para una posible aventura en el extranjero, Steijn baraja Europa u Oriente Medio, donde ya trabajó en el Al-Wahda: «No quiero estar demasiado lejos de mi familia ni de la diferencia horaria».