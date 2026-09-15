John Stegeman se mostró muy airado ante las cámaras de ESPN tras el Ajax - Willem II (5-1) por una llamativa nueva regla. Por esa norma, Jaden Slory tuvo que permanecer un minuto en la banda después de recibir un golpe en la cara de Steven Berghuis. “Ridículo”, dijo Stegeman.

Al final de la primera parte, Berghuis y Slory fueron con todo a por el balón en campo del Ajax, momento en el que Berghuis plantó el brazo en la cara del atacante del Willem II. Slory se quedó después tendido durante un buen rato sobre el césped, tras lo cual Lindhout decidió detener el juego.

“Sí, eso no fue un choque. Le golpea en la cara. Hace un momento Allard Lindhout también admitió que fue falta”, afirmó Stegeman, que ni siquiera está frustrado por la ausencia de una tarjeta para Berghuis. Como Lindhout acabó deteniendo el juego, Slory sí tuvo que esperar un minuto fuera, y es precisamente eso lo que saca enormemente de quicio a Stegeman.

“A Jaden le dan algo en la cara, el árbitro pita, y entonces tiene que salir un minuto. Eso sí me puede enfadar. Bueno, quién habrá sido el idiota al que se le ocurrió... La KNVB creo que no puede hacer nada al respecto, porque tiene que aplicar las reglas. Pero esto es realmente ridículo.”

“No sé qué clase de gente está ahí sentada (en la IFAB, red.), pero creo que no tienen nada que ver con el fútbol”, siguió despotricando Stegeman. “Me parece una regla muy particular. Para perder tiempo, lo entiendo, pero simplemente recibe una mano en la cara. Que no se pite, vale, y quizá era amarilla o roja, pero no se trata de eso.”

“Pero que en esta situación tengas que salir un minuto, entonces nosotros estamos jugando simplemente un minuto en inferioridad numérica contra el Ajax. Sí, entonces la verdad es que me sacan bastante de quicio. Sí, además me llevé una amarilla, qué bien, hombre. Estaba cabreado. Pero creo que todos mis colegas piensan lo mismo: es una regla muy extraña.”

“Cada año se inventan unas cuantas reglas nuevas, y también las hay realmente buenas. En lo que respecta a las pérdidas de tiempo, perfecto. Pero esta al final no tiene absolutamente ningún sentido. Si desde la KNVB se puede hacer algo al respecto, que se haga muy rápido.”

Por lo demás, según Stegeman la situación tuvo poca influencia en el resultado del partido. “Ajax simplemente jugó un muy buen partido. Lo están haciendo bien, felicitaciones para ese entrenador”, concluyó Stegeman.