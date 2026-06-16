Sorpresa mayúscula: Renard dirige Túnez por decreto presidencial

La Federación Tunecina de Fútbol ha anunciado oficialmente el nombramiento del entrenador francés Hervé Renard como nuevo seleccionador de Túnez, en sustitución de Sabri Lamouchi, tras la abultada derrota que sufrió las «Águilas de Cartago» ante Suecia por 5-1 en el debut de la Copa del Mundo 2026.

La medida busca recuperar la estabilidad técnica antes del clave duelo contra Japón, que definirá el futuro de Túnez en el torneo.

Renard llegará hoy martes a México para dirigir su primera sesión de entrenamiento, con la misión urgente de recuperar la confianza del grupo y enderezar el rumbo antes del duelo clave.

El periodista francés Romain Molina, de la BBC y The Guardian, reveló que el fichaje contó con el respaldo de las más altas instancias del Estado tunecino.

Moulina escribió en sus redes: «La llegada de Hervé Renard se aprobó al más alto nivel del Estado; la decisión y la financiación las garantizó directamente la Presidencia de Túnez, que aportó los recursos para su salario, mientras que la Federación Tunecina de Fútbol no gestionó este asunto».

Según RMC Sport, el técnico, de 57 años, aceptó dirigir a Túnez hasta el final del Mundial 2026 tras unas negociaciones rápidas con el presidente de la Federación Tunecina después de la derrota ante Suecia.

Será su tercera fase final consecutiva: en 2022 dirigió a Arabia Saudí y logró una de las mayores sorpresas al vencer 2-1 a Argentina.

Renard destaca por su experiencia en circunstancias excepcionales: se dio a conocer en África al guiar a varias selecciones, logró la Copa Africana de Naciones con Zambia en 2012 y la repitió con Costa de Marfil en 2015.

La afición tunecina confía en que su experiencia ilusione a las «Águilas de Cartago» y las prepare para el duelo contra Japón en 2026.