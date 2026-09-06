Sorpresa mayúscula: Enrique pide el fichaje de Hamza Abdelkarim

El Paris Saint-Germain ha puesto rápidamente sus ojos en el jugador egipcio Hamza Abdelkarim, que actualmente milita en las filas del Barcelona.

Según el diario español El Nacional, Luis Enrique, entrenador del París, ha recomendado la necesidad de fichar al jugador egipcio, que posee las cualidades y capacidades necesarias para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo.

Hamza Abdelkarim es uno de los delanteros más prometedores que existen actualmente en el panorama, y sus actuaciones durante el periodo de preparación con el Barcelona despertaron la admiración del técnico español, que espera convencerlo de no renovar su contrato con el Barça.

El diario aseguró que Enrique está completamente convencido de que Hamza será uno de los mejores delanteros número 9 de la próxima década, y que es capaz de llegar a ser tan bueno como Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Cavani y Haaland.

El Barcelona sabe muy bien que no puede competir con el poderío económico del que dispone el Paris Saint-Germain, que puede ofrecer al jugador, de 18 años, un salario mucho más alto.

Además, pagar el valor de la irrisoria cláusula de rescisión estipulada en el contrato del jugador no representa problema alguno para el club francés, ya que asciende a 15 millones de euros.

Antes de que su valor aumente aún más, el Barcelona insiste en que el jugador firme un nuevo contrato que garantice su continuidad en el club a largo plazo.

Laporta y Deco no han querido perder el tiempo, y ya llevan dos semanas de negociaciones con el agente de Hamza Abdelkarim para renovar su contrato y aumentar la cláusula de rescisión.

Pero el Paris Saint-Germain hará todo lo que esté en su mano para impedir que eso ocurra y fichar al jugador egipcio el próximo mes de enero, según lo informado por el diario Le Parisien.

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