Sorpresa: Jesús aclara su postura sobre entrenar a Arabia Saudí

El portugués Jorge Jesus, exentrenador del Al-Nassr, ha aclarado que no sucederá a Georgios Donis al frente de la selección saudí.

En las últimas horas han circulado numerosas noticias sobre la destitución de Donis como seleccionador de Arabia Saudí, debido a la mediocre actuación que ha supuesto la eliminación de la fase final del Mundial de 2026.

Lee también... Las repercusiones del terremoto estadounidense... ¿Quién es el responsable de la sorprendente eliminación de Arabia Saudí del Mundial?

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», Jesús está dispuesto a asumir el cargo, pero aguarda una oferta oficial para negociar sus condiciones.

El técnico, que acaba de dejar el Al-Nassr, busca una nueva experiencia y podría asumir el cargo en los próximos días.

Estas noticias llegan pese a que Jesús está vinculado a varios clubes europeos y brasileños, además de a la selección portuguesa, que no renovará el contrato del español Roberto Martínez tras el Mundial.

La selección saudí solo sumó dos puntos en el Mundial de Estados Unidos, tras empatar con Uruguay y Cabo Verde y perder 4-0 ante España, terminando última del Grupo H.



