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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

¡Sorpresa! ¡Fozinia ha regateado más que Ronaldo en el Mundial!

C. Ronaldo
Vozinha
Portugal vs España
Portugal
España
World Cup
Cabo Verde
Portugal
Cabo Verde
España
EE. UU.

El jugador portugués aún no ha dado lo mejor de sí mismo

Una nueva estadística revela un dato sorprendente sobre el Mundial 2026 relacionado con el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr.

Se trata del portero Fozinha, que llevó a Cabo Verde a los dieciseisavos de final en su debut mundialista antes de caer 2-3 ante Argentina en la prórroga.

Ante Argentina, Fozinha realizó su primer regate en este Mundial, superando a Lautaro Martínez en la primera parte.

Según Al Arabiya, el portero ya suma más regates que Cristiano Ronaldo, quien aún no ha realizado ninguno.

«El Bicho» ha marcado tres goles en la actual edición del Mundial: dos contra Uzbekistán en la segunda jornada de la fase de grupos y otro de penalti en la victoria por 2-1 sobre Croacia en los dieciseisavos de final.

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