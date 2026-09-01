Sofyan Amrabat le consigue a Nordin Amrabat un club en la Eredivisie

Nordin Amrabat se incorpora con efecto inmediato al FC Utrecht, según informó este martes el club de la Eredivisie. El delantero, de 39 años, ya llevaba dos semanas entrenándose con la plantilla de Anthony Correia y ahora ya está habilitado para disputar partidos.

El FC Utrecht está enormemente satisfecho con la llegada del veterano, según se desprende del comunicado en la web del club. "Nordin Amrabat tiene un currículum que da gusto ver. A la lista, en la que figuran entre otros PSV, Galatasaray, Málaga y Watford, ahora también se suma el FC Utrecht".

Amrabat estaba libre tras su salida del Wydad AC marroquí. "En una conversación con su hermano pequeño y excentrocampista del FC Utrecht Sofyan Amrabat, habló sobre sus opciones. Su hermano llamó al director técnico Jordy Zuidam, tras lo cual Amrabat se entrenó durante dos semanas con la plantilla".

"Estoy orgulloso de formar parte del FC Utrecht. Ya había jugado aquí más veces, pero ahora para la Bunnikside, con este escudo en el pecho, eso sí que es algo especial", celebra el flamante fichaje del decimoséptimo clasificado de la Vriendenloterij Eredivisie.

Amrabat prosigue: "Mi hermano pequeño completó aquí toda la cantera, así que tenemos un vínculo muy estrecho con el FC Utrecht. La familia está contenta de poder volver a venir a Galgenwaard los fines de semana. Es la guinda del pastel".

A nivel internacional, Amrabat aporta a Utrecht un enorme caudal de experiencia. El delantero disputó 64 partidos internacionales con Marruecos y marcó siete goles. Representó a los Leones del Atlas, entre otros torneos, en el Mundial de 2018.

Amrabat debe sacar al FC Utrecht del bache. El equipo, que pelea en la zona baja, solo sumó un punto en los cuatro primeros partidos y el domingo cayó de forma incontestable por 1-6 ante el PSV.