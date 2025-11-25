Slovan Bratislava vs. Rayo Vallecano, Conference League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Slovan Bratislava recibe a Rayo Vallecano este jueves 27 de noviembre a las 18:45 horas en el estadio Tehelné Pole, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Conference League.

Sigue aquí en directo el Slovan Bratislava vs. Rayo Vallecano de la Conference League 2025-26

Los Belasí llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-3 a manos de KuPS en la fecha tres, a pesar del gol de Nino Marcelli. El equipo dirigido por Vladimir Weiss es trigésimo cuarto en la clasificación con cero puntos.

Por su parte, el Rayo venció por 3-2 a Lech Poznan en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Isaac Palazón, Jorge de Frutos y Álvaro García. El cuadro a cargo de Iñigo Pérez es sexto en la tabla con siete unidades.

Cómo ver Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano, Conference League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 2, M+ Liga de Campeones 3 Sudamérica Disney+ Premium México Por confirmar Estados Unidos Paramount+

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2 y M+ Liga de Campeones 3, mientras que en México no hay señal confirmada, por lo que recomendamos NordVPN.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano

El partido se disputa este jueves 27 de noviembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Tehelné Pole.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Slovan Bratislava

Los Belasí tienen pocas posibilidades de avanzar más allá de la fase de liga, pero a nivel local, se encuentran solo un punto por detrás del líder en la Superliga de Eslovaquia.

Noticias del Rayo Vallecano

El Rayo se encuentra en buena posición en el torneo continental, pero a nivel local, el equipo debe sumar con urgencia.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

