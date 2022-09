Sin noticias de la denuncia del Barcelona por Griezmann

¿Ha demandado ya el FC Barcelona al Atlético de Madrid por Antoine Griezmann? Pues según ha podido saber GOAL, hasta la fecha, no. Los servicios jurídicos azulgrana siguen trabajando en ese extremo, pero en el Atlético no tienen constancia de ningún tipo de demanda o queja oficial en su contra. En el Barça consideran que el Atlético no está jugando limpio y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para cobrar los 40 millones de la opción de compra. En el Atlético se remiten al contrato firmado, siguen pensando que tienen derecho a alinear al francés los minutos que consideren oportunos y sostienen que, en el ámbito laboral, no han cometido ilegalidad alguna, porque el jugador se entrena con total normalidad. "No sabemos nada de una denuncia del Barça", aseguran. En el club azulgrana se insiste en que se está trabajando en esa demanda y en el Atleti sostienen que eso no se va a producir y que ambos clubes acabarán encontrando una solución.

Tribunal de Arbitraje y laudo vinculante

Una de las claves del caso la aportó el presidente de LaLiga, Javier Tebas. En caso de que haya un conflicto legal, habrá que recurrir al Tribunal de Arbitraje del Fútbol (TAF), para que decida sobre este litigio en base al criterio de unos juristas independientes, que redactarían un laudo definitivo en un periodo de seis meses, que será vinculante y que no se podrá recurrir. ¿Por qué el TAF? Pues porque en el contrato de cesión del jugador, como ya avanzó la Cadena COPE, ambas partes, Barça y Atleti, acordaron someterse al arbitraje y renunciaron de manera expresa a acudir a los tribunales en caso de posible conflicto a la hora de interpretar las cláusulas del contrato.

Barça y Atleti, dos teorías y un contrato

El Barça sostiene que Griezmann ya superó la primera temporada el 50% de los partidos y que debe poder cobrar los 40 "kilos" pactados. El Atlético, en cambio, alega que para pagar ese dinero, hay que contabilizar el cómputo general del % de partidos de las dos temporadas y no solo de una. Precisamente por eso, el Atleti activó, en tiempo y forma correctos, la cesión por un segundo año, algo a lo que estaba obligado el Barça, ya que bastaba conque uno de los dos clubes decidiera activar el segundo año. Con esa activación, el Atleti extendía el periodo efectivo del préstamo, reforzando su teoría de que, para ejecutar la opción de compra, hay que esperar al cómputo general de partidos durante las dos temporadas. En el Barça creen lo contrario, creen que hay mala fe, anuncian que presentarán una demanda y no descartan acudir a la fórmula de arbitraje.

En Francia hablan de negociación por 25 millones

Según apunta la prensa francesa, concretamente desde 'L’Equipe y RMC Sport', tanto Barça como Atlético estarían negociando un acuerdo para sellar el traspaso definitivo de Antoine. Ambos clubes desean solucionar cuanto antes la situación y se habrían emplazado a renegociar el importe de la opción de compra, rebajándolo hasta los 25 millones. Fuentes consultadas por GOAL reconocen que las partes estarían dispuestas a bucar una solución, pero niegan que estén negociando ahora mismo.

