La opción de compra de Griezmann: cómo es el contrato, cuánto costaría y cuántos minutos debe jugar

Analizamos todas las claves de la opción de compra de Griezmann, el importe de esa opción y los requisitos para pagarla

Mucho se ha rumoreado, especulado e informado sobre la cesión de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid y los detalles de la opción de compra que se pactó con el FC Barcelona pero ¿cómo son las condiciones del fichaje de Griezmann? ¿Cómo funciona su cesión al Atlético? ¿Qué dinero recibirá el FC Barcelona por la operación? ¿Hay obligación de compra o no? ¿Depende del número de partidos que dispute o también del número de minutos que juegue? ¿Puede quedarse el Barcelona sin cobrar nada después de la cesión? Intentamos responder a todas estas cuestiones de manera sencilla.

Griezmann, cesión por dos años y rebaja de salario. El Barça comunicó a Griezmann que tenía que salir y el francés aceptó sólo si le cedían al Atlético de Madrid. Entre ambos clubes pactaron una cesión por un año, prorrogable a otro más siempre que cualquiera de ambas partes activase un segundo año. Griezmann renunció a un 40% del salario que percibía por contrato en el club azulgrana, pasando a cobrar 10 millones de euros netos de ficha en el Atlético de Madrid.

¿Paga el Atleti por la cesión? NO. Contrariamente a lo publicado en varios medios catalanes, el Barça no recibió ninguna tarifa de préstamo de 10 millones por la cesión del francés. Ni el Atlético pagó esa tarifa el primer año de cesión, ni tampoco el segundo. Se trata de una cesión bianual en la que el Atlético se hace cargo del salario del jugador hasta el 30 de junio de 2023.

¿Cuanto tiene que pagar el Atleti si compra a Griezmann? Si el Atlético ejecuta la opción de compra por Antoine Griezmann, tendrá que abonarle al FC Barcelona una cantidad de dinero que, como tope, alcanzará los 40 millones de euros. Importante matiz: no es que la opción de compra sea de 40 "kilos". Es que, sumados todos los variables y bonus pactados en la cesión, los partidos oficiales que tenga que jugar el club colchonero. Es decir, la compra no es obligatoria. Si Antoine juega menos del 50% de los partidos, el Atlético no paga nada. Y si supera ese número de partidos, el Atlético se compromete a abonarle al club azulgrana una cantidad que, con variables incluídos, alcanzaría los 40 millones de euros.

¿Cuántos minutos debe jugar para que compute cada partido? Para que un partido compute como disputado, Griezmann debe ser alineado como titular o haber disputado un mínimo de 45 minutos, siempre que esté disponible o convocado y no esté sancionado o lesionado. Si no juega esos 45 minutos especificados, no computaría como partido disputado.

Antoine y el minuto 63. Griezmann disputó más del 80% de partidos el curso pasado. Sin embargo, este año ha participado en 4 partidos de Liga, pero siempre saliendo al campo en el minuto 63 de partido. Es decir, un tiempo de juego que no supera, en ningún caso, los 45 minutos establecidos por contrato, para evitar que compute así como partido disputado. Sobre este respecto, Diego Pablo Simeone comentó que era "un hombre de club", dejando caer que recibe instrucciones del club para alinear al jugador esos minutos y no más.

El pulso Atlético-Barça. En el club rojiblanco no desean pagar la opción de compra y quieren rebajar esa cantidad. Precisamente por eso se presiona alineando a Griezmann pero solo los minutos necesarios pero para que no computen. El Barça ha puesto el asunto en manos de sus servicios jurídicos, para intentar encontrar alguna ilegalidad que vulnere el espíritu del contrato de cesión. Si el Atleti no pagase y no se quedase al jugador, el Barça tendría problema salarial en su plantilla para la próxima temporada. También hay voces que instan a la AFE a mediar en el asunto, para defender los intereses del jugador.

¿Es ilegal lo que está haciendo el Atlético? No parece ético, pero sí es legal. Con su gestión de los minutos de Antoine Griezmann, el Atlético no está incumpliendo ninguna normativa legal. Primero, porque al jugador está inscrito en la Liga como jugador rojiblanco, motivo por el cual no puede reclamar el derecho a la ocupación efectiva al club. Y segundo, porque la ley solo obliga al club a permitir que el jugador pueda entrenar con normalidad con el resto del grupo y bajo la dinámica habitual de trabajo. Es decir, que si el Atlético así lo desea, Griezmann podría pasar la temporada sin ser convocado y no jugar un solo minuto.

¿Hay solución para este asunto? El 'caso Griezmann' no es bueno para nadie. No es bueno para el Atlético, porque una decisión económica está condicionando el apartado deportivo. No es bueno para el Barça, porque si el Atleti no cede, podría encontrarse con un problema salarial el próximo curso. Y no es buena para el jugador, que obviamente quiere jugar más minutos. En todo caso, Griezmann prefiere jugar pocos minutos que no jugar, porque tiene un Mundial a la vuelta de la esquina y necesita llegar en forma. El sentido común indica que a ninguna de las partes les interesa que este asunto se siga prolongando en el tiempo. Lo normal sería que los clubes intenten renegociar o pactar algún tipo de traspaso o nueva fórmula, para evitar que el asunto se siga enquistando.