Sin la presión de Alexis apareció el mejor Lautaro

La lesión de Alexis se combinó con el estancamiento en las negociaciones Inter-Barça. El goleador argentino se enfocó y deslumbró en Düsseldorf.

Alexis Sánchez dejó de pujar por el lugar de Lautaro Martínez en por culpa de una desgraciada lesión en los cuartos de final de la . El Nerazzurri, clasificado a la final tras apabullar al Shakhtar Donetsk (5-0), contó con un Toro inspiradísimo, enfocado en su club y ya no más en los rumores que lo ligaron toda la campaña al y los famosos 100 millones que frenaron el negocio.

En 81 minutos de juego, el oriundo de Bahía Blanca que surgió de Racing metió dos goles fantásticos, asistió el primero de su socio Romelu Lukaku y prácticamente cada pelota que tocó la convirtió en oro. Tocó 33 pelotas, 4 de ellas fueron remates al arco de Pyatov (la mitad fue gol: cabezazo y derechazo desde afuera, tras un pase de Lukaku que dejó pasar Gagliardini), ganó dos entradas defensivas y su cesión directa a Lukaku llevó el sello de la mejor clase: con una finta desparramó al marcador de turno. Es más, con su doblete llegó a 21 dianas en la campaña 19/20.

Coincidieron, así, el mejor partido del año de Inter por jerarquía, seriedad y presencia, así como también la presentación más convincente de Lautaro, que no permitió a su rival ser siquiera un rival digno desde el marcador... pese a que le ganó la posesión sin saber cómo ejecutar con peligro las jugadas en dirección a Handanovic.

Más equipos

Sánchez, al frente de su final número 19 (vs. ), se sabe lejos del once desde el físico y desde el fútbol. Tras el parón por coronavirus, supo ganarse el puesto pero Antonio Conte igual acabó decidiéndose por Lautaro -y el tiempo le dio la razón- pues los mejores movimientos del chileno estuvieron en la mediapunta, una zona en la que no considera a nadie para arrancar los partidos Conte. Resolvió duelos complicados, jugó 8 veces como titular antes de la UEL (contra las 10 de Lautaro y Lukaku) y su estado de plenitud coincidió con la mala racha de un Toro que se notaba falto de confianza y de finiquito. Pero ya ante el Getafe, el 7 fue banca y relevo del protagonista. Sí: el mismo que estaba errando hasta las fáciles ha despertado en el momento justo. Sin presión alguna (su suplente es el juvenil Esposito), el mejor 9 con el que cuenta Scaloni para la Eliminatoria apunta más alto que sus saltos con la reivindicación tan esperada.