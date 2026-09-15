Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, compareció ante los medios de comunicación este martes en la víspera de recibir al Osasuna en un esperado duelo correspondiente a los partidos de la sexta jornada de LaLiga, donde definió la situación de los lesionados del equipo y lanzó un mensaje a la afición rojiblanca para mantenerse unida en esta etapa, en respuesta a la creciente ola de críticas.

Sobre las novedades médicas relativas a su delantero Julián Álvarez y su situación de cara a participar, Simeone reveló en la rueda de prensa que ofreció hoy, según recogió el diario español "Marca": "En base a lo que hemos hablado con el cuerpo médico, todavía está en fase de recuperación y no estará disponible para el duelo de mañana".

Y acerca de la elección en la línea de ataque entre Álvarez y Jonathan David, el técnico español aclaró: "Jonathan entró muy bien en el último partido y evaluaremos si va a ser titular o si saldrá en la segunda mitad; tomaremos esa decisión mañana por la mañana".

En respuesta a la contradicción entre la suma de 6 puntos de 9 posibles como visitante por parte del equipo en medio del ruido mediático y las críticas constantes, Simeone comentó: "En un principio no hablaba de las fechas, sino del período de descanso; volvimos tarde de San Sebastián y de la Champions League, y eso es algo normal. Nos hemos acostumbrado a la negatividad que emana de algunos; en cuanto aparece cualquier oportunidad para la crítica, la encontramos presente, pero eso es parte del crecimiento, así que bienvenido sea".

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Y Simeone continuó explicando la situación del equipo: "Somos un equipo en construcción; se marcharon 7 jugadores y se incorporaron 5 nuevos, además de varios elementos de la academia, y la cosa no es tan simple como parece. Pero somos un equipo competitivo y seguiremos mejorando conforme disputemos partidos; eso es lo que siento, estamos en proceso de construcción y necesitamos el tiempo que el mundo del fútbol no te concede".

El entrenador del Atlético de Madrid llamó a su afición a apoyar al equipo en el duelo de mañana, diciendo: "Lo que necesitamos es ofrecer un partido fuerte ante un rival que atraviesa la misma necesidad que nosotros. Necesitamos la energía de la afición y que los jugadores la trasladen dentro del campo, pues venimos de un partido difícil y esperamos encontrar el mismo ambiente entusiasta de siempre".

Y sobre lo que había comentado José Mourinho y su sorpresa de que los periodistas no preguntaran por los penaltis concedidos al Barcelona y al Atlético de Madrid, Simeone respondió entre risas: "No tengo nada que decir ni comentar".

Y al ser preguntado por su candidato favorito para llevarse el premio del Balón de Oro, Simeone respondió sin titubear: "Messi, sin ninguna duda. ¿Después del Mundial que ofreció y a esta edad? Messi, sin ninguna duda".

Simeone cerró su intervención abordando el calendario de partidos y el largo período de parón: "El parón de tres semanas es algo nuevo, pero intentamos adaptarnos a todo. Los jugadores tienen todas las ganas, y eso es parte del juego, y estamos en el lugar en el que elegimos estar".

Cabe recordar que el Atlético de Madrid ocupa el quinto puesto de LaLiga con 10 puntos, tras vencer en 3 partidos, empatar uno y perder otro.