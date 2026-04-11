«Si Jorthy Mokio es inteligente, romperá con esa dirección»

Henk Spaan, columnista de Het Parool, celebra la renovación de Jorthy Mokio con el Ajax.

En su sección «Spaan da notas», le otorga un 8 y destaca algo curioso: «La web Transfermarkt suele indicar qué agente o agencia representa a un futbolista profesional. En el caso de Mokio no aparece nada».

Spaan valora que el jugador acudiera directamente a Jordi Cruijff para expresarle su deseo de quedarse, tras los rumores sobre sus supuestas exigencias salariales.

«Ahora que la cordura ha regresado, podemos valorarlo por sus cualidades futbolísticas, que son indiscutibles. El enfado se ha disipado con un trazo de pluma», afirma Spaan.

No obstante, concluye con un consejo: «Que Mokio quisiera quedarse es sobre todo bueno para él. Si es inteligente, romperá con esa agencia, a menos que se trate de su hermano o de su padre. A la familia no la echas así como así».

Mokio tenía contrato hasta mediados de 2027, por lo que el Ajax tenía que venderlo este verano para sacar algo de él. Ahora eso ya no es necesario. El belga de dieciocho años firmará un contrato hasta mediados de 2031 en el Johan Cruijff ArenA, según anunció el Ajax el jueves.

El Ajax lo fichó en invierno de 2024 al KAA Gent sin coste. El internacional belga, con un partido con su selección, escogió al Ajax frente al PSV.