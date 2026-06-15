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Abobakr El Mokadem

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Senegal recupera un arma poderosa a pocas horas del partido contra Francia

Francia vs Senegal
Francia
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I. Gueye
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EE. UU.

Senegal ya puede afrontar el partido con la plantilla al completo

El cuerpo técnico de Senegal, liderado por Babi Thiaw, recibió buenas noticias antes del partido contra Francia en el Mundial 2026.

Según Foot Mercato, todos los jugadores se han reincorporado a los entrenamientos.

 La vuelta de Idrissa Gana Gueye fue especialmente bienvenida por cuerpo técnico y afición.

 El volante del Everton, quien había dejado una sesión previa por una lesión leve, fue preservado como medida de precaución por el cuerpo médico.

El lunes se entrenó con normalidad junto al grupo y completó toda la sesión. Su presencia despeja dudas sobre su estado físico y refuerza las opciones de Thiaw para el duelo contra Francia.

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Así, Senegal afrontará el partido con plantel completo y la esperanza de un resultado positivo.

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