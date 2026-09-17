Diversos informes de prensa marroquíes desvelaron la verdad sobre las noticias que circularon acerca del intento de Mahmoud Bentayek, profesional en las filas del Zamalek, de obtener la nacionalidad egipcia para representar al combinado de Egipto en las competiciones internacionales durante el próximo periodo.

El periodista egipcio Ahmed Abdel Basset había señalado que uno de los marroquíes profesionales en la liga egipcia consultó a la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, sobre la posibilidad de representar a la selección de Egipto, después de haber jugado con Marruecos en la Copa Árabe.

Por su parte, otros informes apuntaron a que el jugador en cuestión es Bentayek, quien juega en el Zamalek desde 2024 y se casó con la hija de Ahmed Soliman, miembro de la junta directiva del club.

Sin embargo, el sitio web marroquí "Hesport" desmintió estas noticias, citando fuentes bien informadas, y aseguró que lo que se está difundiendo carece de fundamento.

La fuente aclaró que Bentayek no contactó con los responsables de la Federación Egipcia de Fútbol para representar a la selección, y que ni siquiera contempla el asunto.

La misma fuente subrayó que el jugador sitúa a la selección de Marruecos en primer lugar, y que actualmente no tiene ningún deseo de cambiar su destino internacional.

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