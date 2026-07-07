¿Se le anuló a Egipto un gol válido contra Argentina?

El VAR anuló un gol a Egipto en el partido contra Argentina de octavos del Mundial 2026.

En el 58’, Mustafa Zico aprovechó un rebote y marcó el segundo de Egipto tras el tanto inicial de Yasser Ibrahim.

Sin embargo, el VAR obligó al árbitro francés François Litxer a revisar la jugada y anularlo por una falta previa de Marwan Attia.

La cuenta de «Archivo Far» en «X» lo confirmó: «Intervención acertada de la sala de vídeo en el partido entre Argentina y Egipto... Attia pisó el pie de apoyo de Lisandro, lo que le impidió continuar jugando».

Y añadió: «La falta existe. Y dado que el gol se marcó en la misma fase de construcción de la jugada, inmediatamente después de recuperar el balón, la jugada es revisable».







