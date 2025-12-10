Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Europa League
team-logoFriburgo
Europa-Park Stadion
team-logoSalzburgo
Mira el partido (España)Mira el partido (Sudamérica)
Marcos Moreno

SC Freiburg vs. RB Salzburg, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre SC Freiburg y RB Salzburg, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Tras el insípido 0-0 contra el Viktoria Pilsen, el SC Freiburg quiere volver a la senda de la victoria en la 6ª jornada de la Europa League. El jueves 11 de diciembre, el equipo del entrenador Julian Schuster quiere llevar a cabo este plan frente a su afición contra el Red Bull Salzburg. El inicio es a las 21 horas, tiempo de España, en el estadio Europa-Park.

Sigue en directo el partido SC Freiburg vs RB Salzburg de la Europa League 2025-26

Cómo ver SC Freiburg vs RB Salzburg, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí
DAZNVer aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3  y M+ Liga de Campeones 7, mientras que en México no tendrá transmisión.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Noticias del SC Freiburg

En esta temporada, Friburgo ha mostrado hasta ahora un fuerte desempeño en la Europa League — en los partidos de grupo no ha habido ninguna derrota. Con respecto a la liga, el equipo parece estar internamente enfocado, aunque recientemente la forma en la Bundesliga ha sido irregular. 

Noticias del RB Salzburg

Los austríacos han obtenido hasta ahora resultados mixtos en la liga y a nivel internacional en la temporada actual. Antes del enfrentamiento, el club analiza cuidadosamente a su oponente Friburgo — Salzburgo advierte sobre los “brasileños de Breisgau” y espera un partido intenso con alta disposición de lucha. 

SC Freiburg vs. RB Salzburg: Hora del inicio

crest
Europa League - Europa League
Europa-Park Stadion
Europa League
Friburgo crest
Friburgo
SCF
Salzburgo crest
Salzburgo
SAL

SC Freiburg vs. Salzburg: Alineaciones

Friburgo contra Salzburgo alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • J. Schuster

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • T. Letsch

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

SC Freiburg vs. Salzburg: Forma

SCF
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

SAL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

SC Freiburg vs. Salzburg: Registro de enfrentamientos directos

SC Freiburg vs. Salzburg: Las tablas

Con VPN, transmitir en todo el mundo

Si se encuentran en el extranjero, pueden usar un VPN para ver partidos a través de los proveedores habituales. Con NordVPN pueden establecer una conexión en línea segura desde el extranjero. NordVPN es uno de los proveedores de VPN más populares y reconocidos en todo el mundo.

Enlaces útiles

Anuncios

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0