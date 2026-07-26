La estrella egipcia Mohamed Salah está muy cerca de vivir la experiencia de jugar en la liga turca, de la mano del Besiktas.

El fiable periodista turco Levent Ümit Erol señaló que Mohamed Salah ha decidido cuál será el número de su camiseta con el Besiktas la próxima temporada.

Erol escribió, a través de su cuenta en la red social X: "Sigo manteniendo lo que he dicho en todas mis publicaciones: Salah llevará la camiseta número 11 en el Besiktas".

Y añadió: "Se grabarán los anuncios publicitarios de Salah, bajo el patrocinio de Turkish Airlines, utilizando los símbolos y emblemas del águila".

Apuntó que personalidades de alto nivel del Estado turco participarán también en la conclusión del fichaje de Salah.

Erol cerró su mensaje diciendo: "Aficionados del Besiktas, quedaos tranquilos, tendréis a Salah".

El sitio Haber S Balıkesir señaló que el Besiktas le ofreció a Salah un salario anual garantizado por valor de 15 millones de euros, además de bonificaciones ligadas al rendimiento, estimadas en unos 4 millones.

El gigante turco también le presentó al exjugador del Liverpool un contrato que se extiende por dos años.