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Bukayo Saka, estrella del Arsenal inglés, ha vuelto a los entrenamientos tras la baja provocada por la lesión muscular que sufrió ante el Bayern Múnich alemán en la Liga de Campeones.

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Se trata de un paso que da a su equipo la esperanza de recuperar a uno de sus principales efectivos ofensivos antes del esperado duelo ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, que se disputará en el Emirates el próximo 9 de diciembre.

La emisora española «COPE» informó este viernes de que Saka corre contrarreloj para recuperarse y poder jugar ante el conjunto blanco, después de haberse perdido los últimos 7 partidos del Arsenal en todas las competiciones.

Mikel Arteta, entrenador del conjunto londinense, confirmó la vuelta del jugador a los entrenamientos, aunque no aclaró si se ejercita por completo con el grupo o sigue un programa de trabajo específico, ni fijó una fecha para su regreso a los partidos.

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Saka se lesionó durante el partido ante el Bayern Múnich, que terminó con empate 2-2 en Alemania el pasado 21 de octubre, en la fase liga de la Liga de Campeones. Tuvo que abandonar el campo y comenzó un periodo de tratamiento y rehabilitación que lo dejó fuera de los planes de Arteta.

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La vuelta del extremo inglés a los entrenamientos llega pese a que el técnico español había advertido, en unas declaraciones del 20 de noviembre, que la lesión podría requerir unas 8 semanas, y había señalado que el jugador llevaba entonces cerca de 4 semanas de tratamiento.

Además, explicó que no se puede precisar la fecha del regreso de Saka y que el cuerpo técnico no tendrá prisa por alinearlo antes de que se haya recuperado por completo.

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Se espera que Saka se pierda el partido de la Premier League ante el Manchester City, previsto para el domingo.

Su participación ante el Brentford y el Tottenham Hotspur a principios de diciembre también parece dudosa, ante la necesidad de recuperar su puesta a punto física y evitar una nueva recaída.

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Algunas informaciones de prensa habían apuntado a que su regreso podría retrasarse hasta el duelo ante el Manchester United, el 20 de diciembre, lo que convierte en todo un reto llegar a tiempo para el Real Madrid, pese a haber vuelto a los entrenamientos.

Durante su ausencia, Arteta ha recurrido a Noni Madueke para suplir a Saka, mientras el equipo ha echado en falta una de sus principales armas ofensivas, dada la capacidad del jugador inglés para generar ocasiones y marcar, así como para moverse entre las bandas y el centro del campo.

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El duelo ante el Real Madrid tiene una gran importancia para el Arsenal en la carrera por la clasificación directa a los octavos de final, después de que el equipo londinense sumara 3 victorias y 2 empates en sus cinco primeros partidos, ante el Nápoles, el Lille, el Bayern Múnich, el Slavia Praga y el Borussia Dortmund.

Una victoria ante el Real Madrid daría al Arsenal la oportunidad de reforzar su posición antes de las dos últimas jornadas, en su intento de terminar esta fase entre los ocho primeros, que dan acceso directo a los octavos de final.

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El Arsenal recibirá a su rival español el 9 de diciembre en el Emirates, en la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, en un partido que podría suponer el regreso de Saka si su estado físico lo permite, aunque por ahora su participación sigue sin estar confirmada.